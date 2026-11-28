"To je tenis. Poučili jsme se z minulého roku a já sám jsem v přípravě udělal před tímto týdnem velké změny. Snažil jsem se víc tlačit na kvalitu, abych sem přijel připravený a tady jen doladil detaily," řekl Lehečka. "I týmově jsme udělali změny a přijeli jsme trochu dřív, abychom si zvykli na kurt. Herně jsem se cítil dobře, ale bohužel nám to nevyšlo. Chyběl nám jeden bod a s tím se nedá nic dělat. Slova se hledají těžko, ale věřím, že se nám to jednou povede," uvedl Lehečka.
Čeští tenisté museli v semifinále proti vítězům posledních tří ročníků Italům dotahovat. Poté, co Jakub Menšík prohrál úvodní dvouhru s Lorenzem Musettim 3:6, 4:6, byl to právě Lehečka, kdo udržel výběr kapitána Tomáše Berdycha ve hře. Rodák z Mladé Boleslavi srovnal vývoj po výhře nad Cobollim 6:2, 1:6, 6:3 a vynutil si rozhodující čtyřhru. V ní pak s Macháčem nahradili původně nominované Adama Pavláska a Patrika Rikla.
"Sil jsem měl dost. Po tom singlu jsem nechal rozhodnutí na kapitánovi a ten rozhodl. V daný moment ani nechci, aby to bylo jinak. Prostě jsem řekl, že jestli mě tam postaví, půjdu do toho naplno. Myslím si, že bych zvládl klidně i víc setů. Ta daviscupová atmosféra nás vyhecovala, chyběl jen kousek," uvedl Lehečka.
Češi zahájili čtyřhru proti Vavassorimu s Musettim dobře a získali první set 6:3. Poté ale prohráli druhou sadu 1:6 a ve třetí sadě nevyužili za stavu 4:3 dva brejkboly. "Třetí set jsme odehráli velice dobře a šance tam byly. Ty dva brejkboly mě mrzí, ale oni tam bohužel skvěle zaservírovali. Poprvé za celý zápas mi šel první servis na tělo, což jsem nečekal. Mohl jsem to alespoň vrátit a doufat, že soupeř udělá chybu, ale to už jsou ´kdyby´, na které se nehraje. Bohužel nám tyto momenty nevyšly," podotkl Lehečka.
V rozhodujícím tie-breaku pak česká dvojice nevyužila vedení 3:1 a prohrála 4:7. "Ve zkrácené hře jsme možná mohli být malinko kvalitnější. Nechci říct aktivnější, ale kvalitnější. Prohráli jsme o tři body, takže zklamání je samozřejmě veliké. Za sebe ale musím říct, že jsem tam tenhle týden nechal všechno. Bohužel to nevyšlo, tak to ve sportu občas bývá," řekl Lehečka, který předtím porazil ve čtvrtfinále také Kanaďana Félixe Augera-Aliassimea.
Přestože si ve čtyřhře pohoršil daviscupovou bilanci na 0:6, výrazně to neřešil. "Přiznám se, že na deblové statistiky nekoukám. Není to něco, kolem čeho bych točil celou svou kariéru. Vím, že tam takové číslo je, ale pro mě se nic nemění, ani kdyby to bylo 6:0. Na kurt půjdu tak či tak a budu se snažit tam nechat maximum. Pokud kapitán vyhodnotí, že moje účast zvýší šanci týmu na úspěch, je to jeho rozhodnutí, já ho budu respektovat a půjdu tam předvést to, co umím a co ve mně je. Někdy to může stačit, šestkrát to nestačilo. To je tenis," uvedl Lehečka.
Češi se přesto dostali do semifinále Davisova poháru poprvé od roku 2014 a premiérově v novém formátu, který platí posledních sedm sezon. I proto Lehečka věří, že tenisté mohou o "salátovou mísu" usilovat i v dalších letech.
"Mám z toho týmu dobrý pocit. Znovu říkám, že to nejlepší a nejvíc, co můžeme týmu přidat, je individuálně se zlepšovat a poučit se z chyb. Minulý rok jsem tu nepředvedl dobrý výkon, vadilo mi to a osobně jsem s tím nebyl spokojený. Věřím, že jsem se z toho poučil a trochu upravil některé věci. Když tuto mentalitu budou mít i ostatní kluci, a tím neříkám, že ji nemají, jen s nimi netrávím každý den, abych věděl, jak se připravují, tak všichni vychytáme mouchy a na tenhle formát se adaptujeme. Jsme na dobré cestě k tomu, aby se nám to v následujících letech, nevím kdy, sešlo," doplnil Lehečka.