Bojovník Dvořák v UFC opět nezvítězil, s Australanem Ercegem prohrál na body

Livesport

Český MMA bojovník David Dvořák (31) prohrál ve Vancouveru se Stephenem Ercegem (27) z Austrálie 0:3 na body a v šestém zápase v elitní organizaci UFC si připsal třetí nezdar za sebou. Člen královehradecké All Sports Academy tak zřejmě vypadne z elitní desítky muší váhové kategorie, kterou doposud uzavíral.

Dvořák se měl v Kanadě původně utkat s Američanem Mattem Schnellem, který se ale zranil a český bojovník tak souhlasil s náhradním soupeřem. Pro o čtyři roky mladšího Stephena Ercega to byla premiéra v UFC.

V prvním kole byl zápas vyrovnaný a odehrával se v postoji, ve druhém ale šampion australské organizace Eternal MMA dokázal Dvořáka tvrdě zasáhnout a na zemi se následně snažil duel ukončit, což se mu ale nepodařilo. Dvořák poté již nedokázal převzít aktivitu a zápas prohrál. Podle dvou ze tří rozhodčích 28:29, třetí arbitr označil Ercega jako vítěze všech tří kol.

"Je těžké popsat slovy, jak moc mě můj další sportovní neúspěch mrzí. Omlouvám se všem, které jsem zklamal," napsal Dvořák na sociálních sítích. "Zápasu jsem obětoval naprosto vše. Byl jsem nejlíp připravený ve své kariéře. Měl jsme nejlepší kemp a nepodcenil jsem jediný detail v přípravě. Dřel jsem každý den jako kůň a byl jsem oddaný svému snu. Bohužel přes všechno, co jsem tomu dal, to bylo málo a soupeř byl lepší," uznal.

Dvořák si ve Vancouveru připsal šestou porážku ve 26. zápase v profesionální kariéře. "Dnes jsem na dně, ale stále věřím v to, co dělám. Bezmezně věřím svým snům. Budu dál makat, zlepšovat se, ať to stojí co to stojí, a vrátím se na vítěznou vlnu," dodal odhodlaně Dvořák