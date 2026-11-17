Co je Queenballers a čím se liší od ostatních fotbalových platforem?
"Queenballers budujeme jako globální platformu věnovanou ženskému fotbalu. Fanouškům chceme přibližovat nejen to, jak hráčky hrají, ale také kdo jsou. Statistiky a výkony jsou důležité, vedle nich ale představujeme jejich sportovní cestu, zájmy, vzory nebo ambice. Právě k tomu slouží naše hráčské profily, příběhy a fun facts – krátké zajímavosti, které pomáhají poznat osobnost za jménem na soupisce. Jsme v tomto směru dnes největší světovou službou s více než 26 tisíci fun faktů."
Proč se Queenballers zaměřuje právě na mladé fotbalistky?
"Jako bývalá profesionální hráčka vycházím i ze své zkušenosti. U mladých fotbalistek mě nezajímá jen výsledek, ale také cesta k němu. Jak přemýšlejí o své budoucnosti, co je motivuje a jak zvládají přechod do dospělého fotbalu. Právě v této fázi bychom jim chtěli dát prostor, aby mohly být vidět a představit se fanouškům vlastním příběhem."
"Nechceme čekat, až bude některé jméno znát celý fotbalový svět. Budoucí hvězdy chceme ukázat už dnes."
Co je La Princesa a proč jste se rozhodli tuto anketu vytvořit?
"La Princesa je globální fanouškovská anketa pro mladé fotbalistky do kategorie U19. Má upozornit na nastupující generaci a dát fanouškům možnost nejen objevovat nové hráčky, ale také rozhodovat o jejich ocenění."
"Důležité pro nás bylo rozdělit anketu na brankářky, obránkyně, záložnice a útočnice. Nechceme, aby se pozornost soustředila jen na hráčky, které střílejí góly."
"O konečném pořadí rozhodují výhradně čtenáři Queenballers. Nechceme tedy anketu vydávat za definitivní odborný žebříček nejlepších mladých fotbalistek světa. Je to ocenění, ve kterém lidé vyjadřují podporu hráčkám, jejichž výkony nebo příběhy je oslovily."
Jak budou hráčky vybírány a jak funguje hlasování?
"Redakce připravila výběr 44 hráček. Fanoušek zvolí jednu hráčku v každé kategorii. Musí obsadit všechny čtyři pozice a celou volbu potvrdit odkazem v e-mailu."
"V každé kategorii zvítězí hráčka s nejvyšším počtem hlasů. Ta, která získá nejvíce hlasů napříč všemi čtyřmi kategoriemi, navíc obdrží titul La Princesa All Star. Hlasování sezony Autumn 2026 podle zveřejněných pravidel probíhá od 20. října do 10. prosince 2026."
"Čtenáři se můžou zapojit nejen hlasováním, ale sami mají možnost navrhnout hráčku do další sezony."
"Nyní, pár týdnů po vyhlášení ankety, máme už skvělé čtenářské ohlasy a těší nás i rostoucí zájem o hlasování. Ukazuje se, že jsme objevili prázdné místo na trhu."
Co může vítězství v La Princesa mladým hráčkám přinést?
"Především bychom si přáli, aby ho vnímaly jako uznání od lidí, kteří jejich fotbal sledují a podporují je. Naší ambicí je pomoci jim oslovit také fanoušky mimo jejich klub nebo zemi. Nechceme slibovat, že jedno ocenění změní hráčce kariéru."
"Pro mě bude mít velkou hodnotu, když zájem fanouška neskončí odesláním hlasu. Když se podívá na další zápas, přečte si rozhovor nebo začne hráčce dlouhodobě fandit."
"Sami čtenáři se navíc hlasováním přímo zařadí do soutěže o podepsaný dres Smilly Holberg, což je určitě skvělá motivace."
Jaké jsou vaše plány s La Princesa do budoucna?
"Autumn 2026 je pilotní sezona. Od ledna 2027 chceme přejít na pravidelné pololetní edice. Věříme, že se anketa dobře uchytí v portfoliu jiných, dnes už plně respektovaných cen, jako je Zlatý míč či The Best."
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