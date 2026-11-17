Brazilci nastoupili bez distancovaného trenéra Carla Ancelottiho, jenž stejně jako kapitán Raphinha dostal červenou kartu za protesty při sobotní porážce 2:3 s Japonskem. Zkušeného italského trenéra dnes na lavičce zastoupil jeho asistent Francesco Mauri.
Pětinásobní mistři světa vedli už ve 21. minutě 3:0 díky Viníciusovi, jenž otevřel skóre v 9. minutě a nastřílel hattrick během dvanácti minut. Navázal tak na dvě trefy proti Japonsku.
O další branky Brazílie na hřišti 149. týmu žebříčku FIFA se postarali Endrick, Estevao a Rayan, skóre zpečetil domácí Raoul Suhaimi vlastním gólem.