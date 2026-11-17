"Před několika dny mě požádali kolegové z výkonného výboru UEFA, zda bych mohl ve fotbalovém světě tlumočit tento hlas. Původně jsem kandidovat nechtěl, ale naléhání evropských kolegů mě přimělo přijmout nabídku a budu se ucházet o funkci předsedy FIFA," konstatoval Diallo.
Diallo stojí v čele francouzského fotbalu od roku 2023 a brzy poté se stal členem výkonného výboru UEFA, který jej jako Infantinova protikandidáta navrhl na pondělním mimořádně svolaném zasedání.
"Nemohl jsem tuto výzvu nepřijmout. Bylo důležité, aby jiný hlas přednesl jinou vizi, takovou, která si více váží toho, co máme na fotbalu rádi. Věřím, že mám zkušenosti a zastávám hodnoty, které mohou nabídnout důvěryhodnou alternativu," uvedl Diallo, který mimo jiné pracoval pro FIFA jako člen Komise pro řešení sporů, kde se zabýval smluvními spory mezi hráči a kluby.
Šéf FIFA se bude volit v březnu v metropoli Maroka. Infantino, jenž vede organizaci přes deset let, čelil v poslední době ostré kritice například kvůli pokusu prodat soukromým investorům část práv z mistrovství světa. Přesto za ním řada federací stále stojí.
Zájem o prezidentskou funkci vedle Infantina a Dialla oznámili bývalý švýcarský reprezentant Ramon Vega a japonský člen Rady FIFA Kózó Tašima. Aby se mohli voleb zúčastnit, musejí získat podporu nejméně pěti národních svazů. Uzávěrka přihlášek je ve středu o půlnoci.
UEFA původně sázela na bývalého trenéra Arsenalu Arsénea Wengera, sedmasedmdesátiletý Diallův krajan ale kandidaturu odmítl. Podle informací deníku The Times jej od ní odradili vysoce postavení funkcionáři FIFA.