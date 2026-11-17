"Tohoto ocenění si velmi vážíme. Je za ním spousta každodenní práce, která není na první pohled vidět. Zároveň ale víme, že máme stále co zlepšovat," uvedl Čajnák. "Trávník se potýká s určitými technickými problémy, kterým je potřeba věnovat další pozornost, aby byl dlouhodobě v co nejlepší kondici a zvládal nároky profesionálního fotbalu," dodal.
Problémy se podle Opavy týkají především vlastností a struktury vegetační vrstvy, její homogenity, zhutňování a propustnosti. Tyto faktory ovlivňují odolnost a regeneraci trávníku i jeho dlouhodobou životnost.
"Naším cílem je, aby hrací plocha byla nejen kvalitní v daném okamžiku, ale aby si své vlastnosti dokázala udržet dlouhodobě a poskytovala hráčům co nejlepší podmínky. Proto považujeme za důležité věnovat se také technickému stavu vegetační vrstvy a hledat řešení, která odstraní příčiny současných problémů," doplnil výkonný ředitel klubu Filip Labuda.
Výrazný posun ve Vlašimi
Mezi nejlepší trojici se dostala také Vlašim, která obsadila třetí místo. Pro klub jde o výrazný posun oproti loňsku, kdy se v hodnocení nacházel na opačném konci pořadí. Zlepšení přinesla letní rekonstrukce hřiště na stadionu v Kollárově ulici.
"Určitě je to pro nás úspěch," hlásil klubový sekretář Jaroslav Svoboda. "Jsme rádi, že rekonstrukce hřiště byla úspěšná a odrazilo se to i na hodnocení travnaté plochy," dodal.