Čeští mladíci dnes v Hradci Králové remizovali s Turky v odvetě play off kvalifikace 1:1 a v součtu s pátečním vítězstvím 1:0 na jejich hřišti soupeře předčili. Lvíčata se na závěrečném turnaji představí počtvrté za sebou a pošesté za posledních sedm šampionátů. "Pro mě je to naprostá euforie. Je to navíc speciální tím, že jsem s reprezentací zatím žádný turnaj neabsolvoval, takže jsem z toho opravdu nadšený," řekl Šín.
"Tentokrát je to pro mě cennější, protože předchozí kvalifikační cyklus jsem neabsolvoval celý. Teď jsem s týmem prošel úplně vším a navíc jsem kapitánem. Je to pro mě neskutečný zážitek a tohoto úspěchu si cením mnohem víc než toho před dvěma lety," uvedl dvaadvacetiletý záložník.
O loňský šampionát přišel kvůli zranění. "Byl jsem sice v nominaci na Euro, ale během přípravného kempu před turnajem jsem se zranil a z nominace nakonec vypadl," připomněl Šín, který hostuje v Haagu z Alkmaaru.
Češi se v úterý na postup nadřeli. Od 35. minuty sice zásluhou Víta Škrkoně vedli, jenže v 81. minutě vyrovnal Emirhan Ilkhan a Turci se hnali za prodloužením. Nakonec i s přispěním brankáře Jana Koutného postupovou remízu 1:1 ubojovali.
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"Byla to obrovská úleva. Na lavičce jsme doslova očima tlačili čas dopředu. Škoda, že jsme za stavu 1:0 nepřidali ještě jeden gól, který by nás uklidnil. Místo toho jsme inkasovali a nezbývalo nám než doufat, že rozhodčí zápas co nejdříve ukončí. Naštěstí jsme nervy udrželi a po závěrečném hvizdu přišla obrovská euforie," řekl někdejší hráč ostravského Baníku.
Na turnaji v Albánii a Srbsku, který se uskuteční od 16. června do 3. července příštího roku, požaduje od Lvíčat jiný herní projev než v rozhodujícím utkání. "Takovým stylem se na Euru prezentovat nechceme. Možná na nás trochu dolehla tíha okamžiku. Věděli jsme, že jde o všechno, zvládli jsme těžké prostředí v Turecku a vyhráli 1:0. Teď jsme se snažili postup především ubránit," myslí si.
"Už jsme se bavili o tom, že musíme lépe držet míč a více kombinovat, podobně jako v Turecku. Tentokrát se nám to nepodařilo, takže na tom musíme zapracovat. Na Euru chceme předvádět mnohem kombinačnější fotbal," slíbil Šín.