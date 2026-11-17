Češi v úvodním dějství drželi se soupeřem krok a ve 35. minutě udeřili, když se prosadil Vít Škrkoň. Po změně stran se ale Turecko nadechlo k mohutnému náporu, v 81. minutě srovnalo z přímého kopu a v úplném závěru zachránil národní tým fantastickým zákrokem gólman Jan Koutný.
"Hlavně druhá půle byla hodně krušná, protože soupeř na nás vyvinul obrovský tlak. My jsme se z něho nemohli dostat, nepřidrželi jsme balon a Turci tam měli několik šancí. O to jsme samozřejmě radši, že jsme to utkání zvládli dohrát do remízy," těšilo kouče Bílka v pozápasovém rozhovoru pro ČT sport.
"Ukázalo se, jak cenný byl výsledek z Turecka. Druhou půli jsme odbránili, odskákali, podržel nás brankář, chytal dneska skvěle," oddechl si. Zkušený trenér ocenil především charakter a obětavost celého mužstva, které se na závěrečný turnaj kvalifikovalo počtvrté v řadě.
"Je to velká gratulace všem klukům, protože si myslím, že po celou dobu kvalifikace do toho dali všechno, hráli s obrovským srdcem. Hráli jsme jako tým a díky tomu postupujeme. Narazili jsme na soupeře, kteří byli individuálně lepší než my, ale česká týmovost zase rozhodla o tom, že si Euro zahrajeme," zdůraznil.
K samotnému šampionátu, který se odehraje v létě v Albánii a Srbsku, se ale Bílek zatím upínat nechce. "Teď ještě vůbec nepřemýšlím o tom, co bude za půl roku. Užijeme si radost z postupu a potom budeme přemýšlet dál. Je to ještě dlouhá doba," uzavřel spokojený trenér Lvíčat.