Hosté začali zápas aktivně a už po šesti minutách se málem ujali vedení zásluhou Haalanda, jehož pokus však mířil jen do rukavic Madse Hermansena. A tato zahozená šance přišla jeho tým draho, neboť o pět minut později se domácí dostali do vedení, když se Rasmus Höjlund prosadil po nepovedené zpětné přihrávce Torbjörna Heggema na brankáře Örjana Nylanda.
Dánsko záhy zdvojnásobilo svůj náskok. Gustav Isaksen dostal na pravém křídle dostatek času a prostoru na načechraný centr do vápna, na který si naskočil Pierre-Emile Höjbjerg a hlavou zkušeně překonal Nylanda. Norsko se zoufale snažilo vrátit do hry a Antonio Nusa krátce před půlhodinou hry po brilantním sólu málem snížil, jenže jeho střelu u bližší tyče zneškodnil Hermansen.
O pár okamžiků později sice Haaland dopravil míč do sítě, ale jeho gól byl po zásahu VAR anulován kvůli hře rukou. Norští fanoušci v hledišti se však brzy dočkali, když útočník Manchesteru City využil chyby Hermansena a z bezprostřední blízkosti vstřelil 67. reprezentační gól. Strhující první poločas zakončil Höjbjerg odkopem z brankové čáry, kterým těsně před pauzou zabránil Sanderu Bergemu ve vyrovnání.
S vědomím, že k jistotě postupu potřebuje vítězství, tlačilo se Norsko hned po přestávce za vyrovnáním. Haaland ale svou hlavičku zblízka poslal jen mimo. Zklamání prožil i v polovině druhého poločasu, kdy jeho střela levou nohou po skvělém pasu Nusi z levého křídla těsně minula branku. S přibývajícím časem hosté získali značnou převahu, ale Dánové úspěšně drželi vedení. Neuspěl ani Kristoffer Ajer, jehož střela z úhlu trefila vnější tyč.
Skóre se znovu měnilo až v 83. minutě, kdy po ráně Andrease Schjelderupa, která se odrazila od tyče, dorazil míč do sítě Martin Ödegaard a postaral se o velkolepé finále. V napínavém závěru dostalo Norsko po zásahu videorozhodčího za hru rukou v pokutovém území výhodu penalty, kterou Haaland bezpečně proměnil, a mimořádným způsobem tak poslal svou zemi do čtvrtfinále.
Pro Velšany to byl zápas bez zátěže, neboť měli jistotu posledního místa ve skupině, ale zároveň dostatek bodů na to, aby v březnu nastoupili do baráže o udržení v Lize národů A. Portugalsko naopak potřebovalo alespoň bod k zajištění prvenství a vedení se ujalo už v 11. minutě. Joao Neves vystihl rozehrávku Joshe Sheehana a připravil šanci pro Bruna Fernandese, který nekompromisní ranou překonal Dannyho Warda.
Tým Craiga Bellamyho ale dokázal srovnat krok jen o dvě minuty později. Diogo Costa vyrazil střelu Harryho Wilsona k nohám Davida Brookse, který přesnou dorážkou z první rozvlnil síť. Joe Rodon byl následně blízko otočení skóre, když po Wilsonově rohu hlavičkoval do tyče, a vzápětí sám Wilson po skvělé akci pálil jen do Costy.
Velšané se přece jen dočkali vedení ve 40. minutě díky parádní kombinaci, po níž Sorba Thomas zúročil Brooksovu přihrávku a přesně zacílil k tyči. Bellamyho svěřenci však těsný náskok do poločasu neudrželi, protože Pedro Neto si naběhl na zadní tyč a po centru Trincaa pohodlně skóroval. Wilson se ještě pokusil vrátit Walesu vedení fantastickou ranou z poloviny hřiště, která jen těsně minula břevno, zatímco se Costa zoufale vracel zpět do branky. Byla to tečka za strhujícím prvním poločasem.
Tým Jorgeho Jesuse vstoupil do druhé půle aktivněji a Neto po průniku obranou Walesu orazítkoval tyč. Domácí však nadále hrozili prostřednictvím Wilsona a Bena Cabanga, přesto to byli Portugalci, kdo se v 70. minutě ujal vedení. Cabango si neporadil s dlouhým nákopem Fernandese a střídající Forbs nekompromisně potrestal defenzivní zaváhání obstřelem Warda.
Pro novou portugalskou sedmičku to byl první gól v reprezentačním áčku. Hosté směřovali za vítězstvím, ale přišla komplikace, když Neto jen dvě minuty po první žluté kartě obdržel druhou za skluz na Brennana Johnsona. Wilson se pak ještě snažil odvrátit nepříznivý výsledek, ale ani jeho technický pokus levou nohou se nevešel mezi tři tyče, a Draci tak doma těsně padli.
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