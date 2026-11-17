Zápas nabídl nervydrásající podívanou až do samotného konce. Češi šli ve 35. minutě do vedení zásluhou Víta Škrkoně, po změně stran ale čelili drtivému tlaku soupeře. Turecko v 81. minutě srovnalo z přímého kopu a v úplném závěru zachránil národní tým fantastickým zákrokem gólman Jan Koutný.
"Chtěl bych moc poděkovat panu trenérovi, realizačnímu týmu, hráčům, všem, především fanouškům tady v Hradci, ta atmosféra byla super. Bylo to velmi těžké utkání," oddechl si bezprostředně po utkání Trunda.
Napínavý průběh baráže nenechal chladným ani realizační tým seniorské reprezentace, jenž utkání sledoval na tribuně přímo po boku předsedy FAČR.
"Dostal jsem od trenéra Santiho Denii několik úderů do nohy a do kolena během zápasu, protože to hodně prožíval. Mám radost, že tady byl celý realizační tým, byl tam Pavel Nedvěd, Zdeněk Grygera a další. Prožívali jsme to všichni," usmíval se Trunda.
Podle prvního muže českého fotbalu jde o klíčový impuls pro celé hnutí, které v poslední době potřebovalo pozitivní vzpruhu.
"Je to extrémně důležité a může to být motivace i pro áčko. Čím víc uvidí děti hrát tady těch mladých kluků, kteří můžou inspirovat malé holky a kluky, aby hráli fotbal, tak je to super. Jsou to pozitivní emoce, těch negativních máme strašně moc. Navíc jsem si přál, aby se to povedlo vzhledem k dnešnímu datu v české historii, protože je to speciální den pro všechny a nesmí se na něj zapomínat," zdůraznil Trunda.