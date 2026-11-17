Realizační tým připravuje půdu s předstihem
Pochettino povede reprezentaci USA v odvetném čtvrtfinálovém souboji Ligy národů CONCACAF proti Haiti, následně odletí do Anglie, kde se hned následující den ujme funkce trenéra Manchesteru United. V neděli ho přitom čeká velký šlágr Premier League proti Liverpoolu.
Rudí ďáblové se nacházejí až na 18. místě nejvyšší anglické soutěže a potřebují dosahovat pozitivních výsledků také v Lize mistrů, v níž budou o tři dny později pokračovat duelem proti Sportingu. Pochettino tak bude mít na přizpůsobení se novému prostředí velmi málo času.
Jeho dlouholetý spolupracovník Jesús Pérez, Pochettinův syn a kondiční trenér Sebastiano i trenér brankářů Toni Jiménez odcestovali do Anglie s předstihem po sobotním vítězství USA 6:0 nad Haiti v prvním duelu. Pochettino to potvrdil na pondělní tiskové konferenci.
"Už tam jsou a všechno připravují, protože až ve středu dorazíme, půjde to bez přestávky. Pro mě to není náročné. Myslím, že jsme na rychlou změnu dobře připraveni. Je to podobné jako u hráče, který se vrací z reprezentace do klubu. Z jednoho zápasu, v němž se vám nedařilo, přejdete do dalšího, na který musíte být znovu připraveni. Z jedné herní situace se okamžitě přesouváte do další," popsal své pocity.
Jako trenéři jsme komplexnější a lepší, tvrdí Pochettino
Bývalý kouč Tottenhamu, Chelsea a PSG uvedl, že všechny zkušenosti z minulosti pomohou jeho realizačnímu štábu zaměřit pozornost na aktuální prioritu. Pochettino zároveň zdůraznil, že dvouleté působení u národního týmu, během něhož měl v asociačních termínech jen omezený čas na trénink s hráči, výrazně posunulo jeho i asistenty.
"V klubu je to jednoduché, že? Od pondělí do soboty se připravujete. Máte všechno pod kontrolou, ke všemu přístup a na zápas přicházíte připraveni. U reprezentace je to jiné. Když přijedete, možná máte na trénink jen několik dní, přesto musíte podat výkon, připravit mužstvo na způsob hry, kterým chcete hrát vy, i na soupeře. Příprava na všechny tyto situace vyžaduje mimořádnou přesnost a hledání různých způsobů, jak k hráčům přistupovat," vysvětloval.
"Za poslední roky jsme se hodně naučili o tom, jak zapůsobit na hráče během jediného setkání, tréninkového cvičení na hřišti nebo prostřednictvím jediného vzkazu. Nyní jsme jako realizační tým mnohem komplexnější. Netvrdíme, že vyhrajeme všechny zápasy. Myslím si však, že jsme mnohem lepší," myslí si Pochettino.
Příchod amerických tahounů do United není vyloučený
Manchester United bude muset pod jeho vedením začít co nejdříve vyhrávat, aby zastavil spekulace o nepravděpodobném sestupu z Premier League. Rudí ďáblové se momentálně nacházejí v sestupovém pásmu.
V závislosti na výsledcích Sunderlandu a Crystal Palace mohou být v době nedělního výkopu dokonce na posledním místě tabulky. Z dlouhodobějšího hlediska bude muset Pochettino přestavět kádr složený z drahých hvězd, které však nedokážou naplňovat očekávání.
Argentinský kouč nevyloučil, že by v budoucnu mohl sáhnout také po některých amerických fotbalistech, které vedl během působení u reprezentace USA. Konkrétní jména však neuvedl. V kádru přitom figurují hráči jako Folarin Balogun, Tyler Adams nebo Weston McKennie.
"Už více než dva roky velmi dobře znám každého hráče a myslím si, že všichni mají neuvěřitelný talent. Samozřejmě jim v budoucnu, až na to přijde, budeme věnovat pozornost. Pokud budeme muset učinit nějaké rozhodnutí, určitě zohledníme také ty, které velmi dobře známe," uzavřel zkušený trenér.