Výběr kapitána Tomáše Berdycha vypadl v letošním ročníku v semifinále. V pátek Češi prohráli v Boloni s domácí Itálií 1:2 na zápasy. Předtím porazili ve čtvrtfinále Kanadu 2:0 a dříve v kvalifikaci zdolali USA 3:2 a Švédsko 3:1.
Češi byli při losu třetí nasazení. S Norskem se utkají poprvé. Dodatečný los jim přisoudil také domácí prostředí. Duely 2. kola Davisova poháru se uskuteční v termínech od 17. do 19. září. V případě postupu by Češi hráli s Nizozemskem, nebo Brazílií venku.
Hlavní hvězdou norského týmu je trojnásobný grandslamový finalista Casper Ruud, kterému patří ve světovém žebříčku 18. místo. Dvojkou by mohl být dvacetiletý Nicolai Budkov Kjaer, který je v tuto chvíli na 172. příčce. Další norský hráč Viktor Durasovic figuruje až na 532. místě.
Češi by se mohli opět opírat o 14. hráče světa Jiřího Lehečku nebo o příčku níže postaveného Jakuba Menšíka. Ve víkendovém finálovém turnaji v Boloni byli součástí výběru kapitána Berdycha také Tomáš Macháč (59.) a deblisté Adam Pavlásek s Patrikem Riklem.
Příští ročník Davisova poháru se odehraje ve stejném formátu jako letos. Po kvalifikaci se uskuteční dalších sedm vyřazovacích zápasů ve dvou dnech na půdě jednoho z týmů. Vítězové postoupí do osmičlenného finálového turnaje. V něm už má jistou účast domácí Itálie.