Petráš ve Spartě získal dva tituly – v sezonách 2002/2003 a 2004/2005. V rudém dresu odehrál dohromady 74 soutěžních utkání a vstřelil šest gólů. V Česku působil rovněž v Jablonci, v zahraniční oblékal dres Hearts či několika italských celků. Po hráčské kariéře se vydal na dráhu agenta, které se již nevěnuje.
"Martin je člověk, se kterým se roky známe a na externí bázi se Spartou již delší dobu spolupracoval. Má za sebou bohatou kariéru fotbalisty i agenta, během níž nabral cenné zkušenosti a hodně kontaktů. Bude propojovat datovou složku s tradičním skautingem," uvedl pro klubový web Sivok.
Hlavní skautem Sparty i nadále zůstává Václav Černý starší. Nově vzniklou pozici Head of Data Recruitment obsadil odchovanec klubu Kristián Flak. Celé oddělení "recruitmentu" chtějí Letenští i nadále rozšiřovat.