Češi v Boloni prohráli s domácím výběrem 1:2 na zápasy. Po porážce Jakuba Menšíka s Lorenzem Musettim dokázal Jiří Lehečka vyrovnat díky vítězství nad Flaviem Cobollim. O postupujícím tak rozhodovala čtyřhra, v níž Lehečka s Tomášem Macháčem podlehli dvojici Musetti, Vavassori 6:3, 1:6 a 6:7.
Rozhodující utkání nabídlo vyrovnanou bitvu, ve které český pár sahal po vítězství. Berdych po zápase připustil, že významnou roli mohla sehrát také podpora domácího publika. Právě v tom podle něj spočívá jeden z problémů současného uspořádání Davis Cupu.
"Nechci to skrývat, nejsem fanouškem tohoto formátu. A není to jen proto, že jsme dnes prohráli. S tím to vůbec nesouvisí. Říkám to pokaždé, když se mě na to zeptáte. Nezáleží na tom, jestli je to po vítězství, nebo porážce," uvedl český kapitán. Vadí mu především skutečnost, že závěrečný turnaj osmi nejlepších týmů hostí jediná země.
Itálie tak měla v Boloni výhodu domácího prostředí, kterou ostatní účastníci nemohli využít. "Bylo rozhodnuto, že se bude hrát v jedné zemi, a tato země bude vždy ve finále. Takhle Davis Cup nevypadá," řekl Berdych.
Zároveň zdůraznil, že jeho slova nejsou kritikou italských příznivců. Naopak jejich chování během semifinále ocenil. Připomněl také finále v Srbsku v roce 2013, kde Češi dokázali zvítězit navzdory ještě bouřlivější podpoře domácího týmu. "Fanoušci byli úžasně féroví. Bylo velmi příjemné hrát v takové atmosféře. I tak bych ale dal přednost jinému formátu," vysvětlil Berdych. Podle něj se soutěž postupně vrací správným směrem, stále však není podobná podobě, kterou by si představoval.
Jeho pohled se přitom výrazně liší od názoru vedení soutěže. Generální ředitel World Tennis Ross Hutchins označil současný model za úspěšný. Kombinace domácích a venkovních kvalifikačních zápasů a závěrečného turnaje na jednom místě podle něj nabízí atraktivní produkt. Zároveň připustil, že organizátoři budou dál hledat správnou rovnováhu mezi zájmy pořadatelské země a mezinárodním charakterem soutěže.
Itálie bude hostit finálový turnaj také v roce 2027. Český tým tak případně čeká další cesta do stejného dějiště, pokud se do závěrečné fáze znovu kvalifikuje. Berdychova kritika proto nemusí být posledním hlasem, který se proti současnému modelu Davis Cupu ozve.