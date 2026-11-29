Španělé si účast v závěrečném souboji o trofej zajistili vítězstvím 2:0 nad Velkou Británií. Rafael Jódar nejprve porazil Camerona Norrieho 6:2, 7:5 a následně Alcaraz zdolal Arthura Feryho 6:2, 6:1. Právě jeho triumf zajistil týmu postup do finále. "Pokud bude stav 1:1 a budeme muset hrát čtyřhru, klidně nastoupím, pokud budu cítit, že to zvládnu, a kapitán bude chtít, abych hrál. Určitě půjdu na kurt, na sto procent. Pro úspěch udělám cokoliv," prohlásil Alcaraz.
Zároveň upozornil, že Španělsko má k dispozici také kvalitní deblovou alternativu. Tou jsou Pedro Martínez a Marcel Granollers, kteří mohou nastoupit i bez něj. Pro světovou trojku má letošní finále zvláštní význam. Před rokem totiž musela kvůli zranění z Boloně odjet a závěrečný souboj Španělů s Itálií sledovala pouze z domova. Tehdy její spoluhráči podlehli Italům 0:2.
"Byl to můj sen už od dětství, dostat se do takové pozice. Je pro mě obrovskou výsadou hrát finále Davis Cupu. Loni jsem byl opravdu zklamaný, že jsem nemohl nastoupit, musel jsem kvůli zranění opustit tým a sledovat všechno z domova. Nebylo to pro mě jednoduché. Letos se pokusím mužstvu pomoci získat trofej," uvedl španělský tenista.
Kapitán David Ferrer označil finále za velkou výzvu a příležitost k odvetě za předchozí rok. Španělé tak budou chtít zastavit italské obhájce, kteří je loni připravili o titul. Alcaraz je tak připravený přispět k úspěchu nejen ve dvouhře, ale v případě potřeby také v rozhodujícím deblovém utkání.
Finálový zápas mezi Itálií a Španělskem začíná v Boloni od 15:00.