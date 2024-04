Florbalový týden: Vítkovická touha, senzace v pražském derby i plné tribuny v Dobrušce

Florbalová sezona pomalu spěje ke svému vrcholu a pro spoustu týmů už skončila. V play off české nejvyšší mužské soutěže baví prestižní bitva mezi Mladou Boleslaví a Vítkovicemi, ženskou extraligu okořenily výkony Tatranu a báječné večery zažila i Dobruška. Švédská SSL pak hlásí další příchod z české kotliny.

Bitva jako řemen se rozhořela mezi týmy Mladé Boleslavi a Vítkovic v semifinálové sérii Livesport Superligy. Favorizovaní Středočeši, v jejichž sestavě je hned pětice bývalých vítkovických opor, zatím mladý tým z Dubiny nedokázali zlomit. Naopak jsou to právě Vítkovice, které byly velmi blízko toho, aby si odvezly z města automobilů dvě vítězství.

Boleslav ztratila první zápas 7:8 a ve druhém prohrávala po druhé třetině o dvě branky. Nakonec však ztrátu dohnala a v prodloužení rozhodl gólem na 7:6 do sítě svých bývalých spoluhráčů Jiří Besta.

Velikonoce přinesly mečboly

Velikonoční zápasy na Dubině se naopak lépe vyvíjely pro Středočechy. Po výhře 6:3 měli Tomašík a spol. dobře rozehraný i druhý zápas, energicky hrající Rytíři ovšem dokázali stáhnout ztrátu dvou gólů. Poté si Adam Zúbek dorážkou vynutil prodloužení a sérii nakonec vyrovnal na 2:2 v osmé minutě nastaveného času gólem na 6:5 Rostislav Gattnar.

"V takovém zápas nechcete prohrávat, ale sáhli jsme si na dno a v prodloužení jsme za tu dřinu byli odměněni," komentoval trenér Vítkovic Tomáš Martiník. Mladá Boleslav ví, že to bude mít těžké i v dalších zápasech, Rytíře totiž nikdy v historii v sérii play off neporazila.

Sestřih 4. semifinále: Vítkovice – Mladá Boleslav 6:5p ceskyflorbal.tv

Ve druhém semifinále sice Chodov dokázal doma zdolat Střešovice 7:4 a Tatran po sérii 16 zápasů v play off poprvé prohrál, hned vzápětí na to však obhájci titulu zareagovali. Na hřišti soupeře si vítězstvím 7:3 vybojovali postupový mečbol.

V ofenzivním souboji jsou hodně vidět hlavně Marek Beneš a Tom Ondrušek. Střešovický forvard Beneš dal v play off už 13 gólů a na dalších 12 nahrál. Úctyhodná je nicméně i forma chodovského matadora, který v dosavadních devíti zápasech nastřílel osm branek a přidal 11 asistencí.

Senzační jízda Tatranek

Překvapením právě probíhajícího play off extraligy žen jsou výkony Střešovic. Tatranky sice šly do čtvrtfinále až ze šestého místa, i tak dokázaly zastavit čtvrtou Olomouc. A vzpoura outsidera pokračuje i v semifinále. V derby s Chodovem, který vyhrál základní část, má střešovický tým navrch. Na Velikonoční pondělí si díky vítězství 6:2, při kterém třikrát v powerplay domácích trefil prázdnou branku, vybojoval mečbol.

Sestřih 5. semifinále: Chodov – Tatran 2:6 ceskyflorbal.tv

"Nebylo to zadarmo, byli jsme hodně pod tlakem. Teď musíme předvést podobný výkon i v šestém zápase. Ale není to snadné," glosoval zápas trenér Tatranu Pavel Hudík. Kouč Chodova Ondřej Neumann věděl, kde se stala chyba: "Nedáváme góly, Tatran nám dal dva při hře pět na pět, my jsme tohle nedokázali. Pak jsme to jen hasili v nějaké speciální formaci, ale bylo to málo. Jsme ve velmi nekomfortní situaci, ale máme tým, který má na to tuhle sérii ještě otočit," dodal. Tatran vede v semifinálové sérii 3:2 na zápasy a ve středu večer může slavit postup do Superfinále.

Stejné skóre je i v ostravském derby mezi Vítkovicemi a FBC. Favorizované Rytířky vyhrávaly liché zápasy, soupeř pak ty sudé. Postupový mečbol vydřely Vítkovice doma díky pondělnímu vítězství 3:2, které rozhodla dvěma góly a nahrávkou Šárka Staňková.

Staňková do Kalmarsundu

Právě ji představil jako svou novou posilu pro následující sezonu švédský Kalmarsund. Obránkyně reprezentačního týmu začínala kariéru na jihu Moravy v Letovicích a brněnských Židenicích, poslední tři soutěžní ročníky už působí v týmu Vítkovic.

Ve hře o titul ve švédské florbalové SSL žen zůstávají Eliška Krupnová s týmem Pixba a také Karolína Suchá, která působí v týmu Täby. Oba jejich týmy prošly přes čtvrtfinále hladce 3:0 na zápasy. Končí naopak Endre, kde letos zářila reprezentační zadačka Nela Jiráková. Kladenská rodačka ve své druhé sezoně v týmu nastřílela osm gólů, přidala sedm nahrávek a stala se nejproduktivnější obránkyní celku z města Visby.

Čtvrtfinále bylo konečnou také pro Lenku Remešovou, která v brance Lundu marně čelila útočné síle Pixba. Vanessa Rebecca Keprtová si letos play off nezahrála, ale aspoň má radost z úspěšné záchranářské mise v týmu KAIS Mora. Úspěšně zvládla sezonu i Dominika Buczeková v Kalmarsundu. Polské pravé křídlo, které předloni dovedlo Vítkovice k vítězství v českém superfinále, bylo vyhlášeno nejlepším nováčkem sezony.

Blázinec v Dobrušce

Totální florbalové šílenství prožívá Dobruška. Tým z malého východočeského městečka hraje o vítězství ve druhé nejvyšší lize žen a do tamní haly, která má kapacitu 300 diváků, přišlo fandit proti Chomutovu přes 500 fanoušků. Ti nakonec byli svědky triumfu domácího týmu, který rozhodující zápas vyhrál 2:1 a vybojoval si postup do finále.

Atmosféra na 1. lize žen v Dobrušce instagram FBC Dobruška

O postup do nejvyšší soutěže mužů hrají Kanonýři Kladno a Bulldogs Brno. Po dvou zápasech v Kladně je stav nerozhodný, úvodní utkání domácí tým ztratil v nájezdech a litoval nevyužitých přesilovek v poslední minutě třetí třetiny i v prodloužení. Druhé klání pak Kladno otočilo z 1:3 na 7:4. Pokračování série se uskuteční paradoxně v Hodoníně, kde našli brněnští Buldoci azyl pro klíčová utkání sezony.

Finále 1. ligy: Kladno – Buldogs 7:4 (2. utkání) ceskyflorbal.tv

Na co se těšit

Ve čtvrtek v 18:30 dojde ve švédské SSL na sedmý čtvrtfinálový duel mezi Växjö a Kalmarsundem, v jehož dresu hraje i Filip Forman. Rozhodující bitvu alespoň ze záznamu přiblíží od 20 hodin stanice Nova Sport 1.

Do Pardubic se o víkendu přesune souboj domácích Sokolů s pražskými Butchis, hraje se o naději na záchranu, poražený tým spadne o patro níž. Po dvou zápasech je vyrovnání 1:1, pro účast v baráži musí jeden z týmů uspět čtyřikrát.

A nakonec F-liiga, kde v dresu SC Classic bojuje Adam Hemerka o účast ve finále. Jeho tým vede 2:1 na zápasy nad Nokianem a už v neděli může slavit postup.