Byl to neskutečný zápas. Jsem na tým strašně hrdá, říká nadšená Keprtová po zisku bronzu na MS

Dvěma góly včetně nakonec vítězné trefy se podepsala Vanessa Rebecca Keprtová (21) pod výhru florbalistek v duelu o bronz na mistrovství světa v Singapuru. Češky zvítězily nad Švýcarskem 5:4 a svěřenky kouče Lukáše Procházky tím vyrovnaly úspěch z roku 2011 ze St. Gallenu. Talentovaná univerzálka byla pyšná na tým, jak se vyrovnal se sobotním semifinálovým debaklem 2:8 od Finska a v souboji o třetí místo otočil nepříznivý stav 0:2.

"Je to úžasný pocit. Trošku mi to připomíná juniorky, kde se nám povedlo to stejné. Byl to neskutečný zápas, oddřely jsme to jako tým a je to neskutečný pocit a jsem hrozně ráda a hrdá na tým, že můžeme jet domů se třetím místem," řekla po utkání novinářům hráčka, jež před dvěma roky získala na juniorském MS v Uppsale rovněž bronz a ve stejném roce 2021 debutovala na stejném místě i na seniorském šampionátu.

V sobotu proti Finsku dala v jedenáctém utkání na MS svůj vůbec první gól, tentokrát se prosadila dokonce dvakrát. "Je mi to úplně jedno, hlavně že jsme ty góly daly. Prostě jsme si řekly, že to vyhrajeme a bez placky domů nejedeme. To se taky stalo," radovala se Keprtová. Sahala i po hattricku, jenže při power play Finska v závěru trefila jen tyč. "Už tam gólmanka nebyla, ono se to zdá lehké, ale občas není. Hattrick, dva góly nebo žádný, to je fakt úplně jedno. Hlavně když tu medaili máme."

Po trefě do tyče si pak oddechla, že nepřišlo na druhé straně vyrovnání. "Víme, jak jsou Švýcarky silné v té hře šest na pět, takže jsme na to měly taktiku, která fungovala. Nechtěly jsme se tam nechat zavírat, chtěly jsme hrát aktivně. Když jsme měly balonek, tak jsme jim ho nechtěly půjčit, aby neměly tolik času," prohlásila Keprtová.

Švýcarky předtím držely čisté konto až do poloviny zápasu. Než předvedla povedené sólo Anna Brucháčková, vedly 2:0. Obrat byl podle Keprtové vyústěním dění na hřišti. "Asi jsme víc chtěly, cítily jsme, že hrajeme líp než Švýcarky. Že si tvoříme šance, hrajeme víc na balonku a jen to potřebujeme zlomit a dát jeden gól, který nás nakopne. To se povedlo, když se tam Bruchy úplně fantasticky vymotala a dala gól. Pak už se to jen vezlo na té vlně," konstatovala Keprtová.

Sestřih utkání Švýcarsko – Česko 4:5. Český florbal

Cílem bylo finále

Český tým před turnajem cílil na historický postup do finále. "Ale máme medaili, pro tu jsme přijely. Určitě je tam trošku zklamání ze semifinále, ale odjíždíme s medailí po strašně dlouhé době. Vybojovaly jsme ji a já jsem strašně hrdá na tento tým, jak jsme to dokázaly a zvládly jsme se vzchopit z toho včerejšího zklamání. Dneska jsme tam nechaly všechno a zápas jsme dotáhly do vítězného konce."

Podobně jako Keprtová na minulém šampionátu startovala letos pětice úspěšných juniorek, které loni v Katovicích dosáhly na stříbro. "My jsme se o tom bavily. Nemáme takové šrámy jako starší holky, které na tu medaili čekají mnohem déle než my. Vyváženost je v týmu důležitá a teď to přineslo ovoce," dodala Keprtová.