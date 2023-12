Kromě dvojčat Kauppiových rozhodla naše produktivita, litovala po porážce s Finskem Ratajová

České florbalistky nedokázaly na mistrovství světa v Singapuru ubránit hvězdná finská dvojčata Veeru a Oonu Kauppiovy a po porážce 2:8 se jim rozplynul sen o prvním finále. Útočnice Denisa Ratajová (28) litovala, že vedle výkonu opor švédského Thorengruppenu rozhodla o třinácté porážce ze třinácti vzájemných duelů na světových šampionátech také špatná produktivita.

Ona sama v polovině utkání v přesilové hře snížila na 2:4 a věřila, že má ještě tým naději na obrat. "Skoro v každém střídání jsme měly nějakou větší šanci, ze které jsme mohly dát gól, ale nepadlo nám to. Asi ta naše produktivita rozhodla vedle dvojčat," podotkla Ratajová.

Snaha eliminovat hvězdné sestry nevyšla. "Chtěly jsme hrát víc na balonku než ony. První třetinu se to dařilo, držení míčku bylo na naší straně fajn. I tu jejich rozehrávku jsme zvládly jakžtakž ubránit, ale pak jsme udělaly chyby v naší vlastní rozehrávce a ony se na ty góly tolik nenadřely. Pak jsme si je nechaly odskočit, když jsme neproměnily naše vlastní šance, a zápas se pro nás nevyvíjel dobře," podotkla Ratajová.

Každý rok to samé

Češky chtěly hvězdám Finska hrát víc do těla, ale ty si s tím poradily. "Je to hodně na hraně. Kór dneska jsem nevěděla, co je dovolené a co není. Když jdete víc do těla, jsou rychle na dvou metrech a šikovné na hokejce, že vás hned obhodí. Je to náročné se na ně celý zápas soustředit, ale dost gólů jsme jim nabídly samy," konstatovala Ratajová.

Věří, že se sestry Kauppiovy ubránit dají. "Švédky dokazují, že ano. Uvidíme jejich zápas zítra. Škoda, myslím, že jsme měly na to hrát s nimi vyrovnaný zápas, ale bez gólů to nejde. Mají svůj styl postavený na tom, že dělají všechno pro první lajnu a věří, že ty góly dají. To se nepovedlo odbránit. Je to to samé, co každý rok," prohlásila Ratajová.

Ratajové se podařilo vstřelit jednu ze dvou branek českého týmu. Martin Flousek / Český florbal

Nechce, aby z nich měly české výběry komplex. "Hlavně nechci, aby si ho z toho dělaly naše mladé hráčky a přenášely si to do dalších let. Ještě chvilku hrát budou, ale pro Finky je zrádné soustředit vše na dvě hráčky. Na druhou stranu je úžasné vidět, že se pro to zbytek týmu takhle obětuje, některým hráčkám by to myslím nevyhovovalo ani nehrát, jen předávat balonek. Za to smekám, ale doufám, že jednou budeme schopné to narušit," doplnila Ratajová.

Měla slzy v očích. Na svém pátém šampionátu prožila další neúspěch s Finkami. Při její premiéře v roce 2015 v Tampere semifinále prohrály Češky 3:4 gólem tři sekundy před koncem. O čtyři roky později to bylo v Neuchatelu po promarněném semifinále se Švýcarskem v duelu o bronz 4:5 v prodloužení. A v roce 2021 v boji o finále musely Češky strávit prohru 4:5.

Cílem je medaile

Nechtěla spekulovat, jestli bude při jasném vývoji skóre příprava na nedělní duel o bronz snadnější. "Věříte během zápasu, že se to dá otočit. Zažily jsme toho hodně. My to nějak uzavřeme a chceme se soustředit na zítřek a odjet s medailí. Je pravda, že Neuchatel nás dostal hodně, ale velké zklamání to je i tak," prohlásila Ratajová.

Touží získat pro český ženský florbal druhou medaili po bronzu z roku 2011 ze St. Gallenu. "Myslím, že jsme neměly minulé roky problémy s motivací, protože jste smutné, ale v šatně před zápasem o bronz se vám hlava vyčistí. Vidíte lidi kolem, spoluhráčky a chcete i pro ně medaili, tak věřím, že se vzchopíme a sebereme zbytky sil," řekla.

Od semifinále se šampionát přesunul ve sportovním komplexu do Indoor Stadium pro tisíc fanoušků, ale na první halu zaplnilo jen 1733 diváků. "Je to škoda, hala je velká, kulisa není taková, jaká by měla na mistrovství světa být. Ale doufám, že to bude lepší," věří Ratajová. Vděčná je české skupině z řad blízkých a dalších příznivců. "Na to, že jich tu není tolik, jsou hlasití a potěšilo to," dodala opora švýcarského Zugu.