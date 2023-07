Koller o Češích v Bundeslize: Černý je jako Robben. Od Hložka čekám výrazně víc

152 zápasů, 61 gólů, 31 asistencí. O Bundeslize může v českém fotbalovém prostředí zasvěceněji vyprávět jen málokdo. Jan Koller (50) v nejvyšší německé lize odkopal 13 195 minut a velmi dobře ví, jak moc náročná je. O to více ho těší, že se do jedné z nejprestižnějších evropských soutěží stěhují další Češi. "Jsem rád, že je o naše hráče v Bundeslize opět zájem," těší nejlepšího střelce v historii české reprezentace.

Do kádrů bundesligových týmů aktuálně patří osm Čechů a o dalších přestupech z tuzemska za západní hranice se spekuluje. Zkrátka to vypadá, že se vracejí staré časy. "Samozřejmě by bylo super, kdyby to bylo jako dříve, kdy ve skoro každém bundesligovém týmu hrál nějaký Čech," říká v rozhovoru pro Livesport Zprávy Jan Koller.

Velmi sledovaný byl přestup Václava Černého z nizozemského Twente do Wolfsburgu. Prorazí třetí nejproduktivnější hráč Eredivisie i v Bundeslize?

"Myslím si, že už nasbíral dostatek zkušeností, prošel Ajaxem Amsterdam a kdyby neměl velké zdravotní problémy, tak by tenhle přestup přišel už dřív. Jsem moc rád, že se Vašek dostal do skvělé formy a pokud mu vydrží zdraví, tak jeho herní styl a hlavně herní sebevědomí je na takové úrovni, že by se v Bundeslize mohl prosadit."

Václav Černý vyšel Wolfsburg na osm milionů eur. Profimedia

Zmiňujete herní styl a sebevědomí, jimiž Černý připomíná nizozemskou legendu Arjena Robbena…

"A jsou si podobní i vizáží. (směje se) Oba jsou to leváci, mají rádi hru jeden na jednoho. Vašek je jeden z mála českých hráčů, který tohle umí. Odhodlává se k tomu a navíc má velmi dobrou střelu. Takže ano, podobnost tam je. Ale samozřejmě do kvalit Arjena Robbena má daleko… Bundesliga by mu ale mohla pomoct. Je to nová výzva, na kterou je už dostatečně vyzrálý. Pokud bude zdravý, věřím, že se ve Wolfsburgu prosadí."

V týmu se sejde s teprve 19letým Lukášem Ambrosem, který si v minulé sezoně připsal za Vlky bundesligový debut. Jaký potenciál vidíte v tomto talentovaném hráči? A neměl by třeba odejít hostovat, aby byl víc vytížený?

"Přesně tak. Jdou na něj dobré reference, ale takhle mladí kluci potřebují hlavně hrát. Doteď hrál jen za devatenáctku, ale potřebuje být v permanenci pravidelně v kvalitní soutěži. Ideální by mohla být druhá německá liga. Prospělo by mu to směrem k A týmu Wolfsburgu, ale i v případě hledání angažmá v jiném bundesligovém týmu."

O pozornost se v Německu hlásí i další Češi. Hned dva z nich válí za Leverkusen. Co očekáváte od druhé sezony Adama Hložka v Bayeru?

"Abych byl upřímný, od Adama očekávám víc. Navázání na první sezonu je minimum. Bylo to takové oťukávání. První půl rok byl seznamovací, pak už se do toho Adam dostal a na konci sezony dával i nějaké góly. I tak od hráče jeho kvalit čekám výraznější progres. Čekám, že toho v blížící se sezoně odehraje víc, bude víc vidět, bude dávat víc gólů."

Adam Hložek stihl v premiérové sezoně vstřelit v lize pět gólů. @bayer04fussball

Jak těžké to bude mít po zranění Patrik Schick? Do zápasového rytmu by měl naskočit v říjnu...

"Jednoduché to nikdy není. Hlavně na psychiku je to náročné. Důležité je, aby se pořádně doléčil a neměl už žádné zdravotní problémy. Je to velká škoda, protože Patrik měl v Leverkusenu skvělou první sezonu. Dal přes dvacet gólů, byl v laufu… Je škoda, že ho to takhle přibrzdilo. Věřím, že ta skoro roční pauza stála za to. Hlavně se teď musí opatrně nachystat a třeba po zimní pauze bude předvádět top výkony jako před zraněním."

Nakousl jste psychickou stránku. Bude v jeho případě hlava hodně důležitá?

"Uvidíme, co s ním rok bez fotbalu udělal. Po všech těch tahanicích, kdy se nevědělo, co mu pořádně je… Chvíli hrál, chvíli ne. To může zanechat psychické stopy. Patrik je ale zkušený, sebevědomý hráč, který to má v hlavě srovnané. Věřím, že se z toho dostane a bude zase řádit před brankou soupeře."

Zajímavou sezonu zakončenou přestupem má za sebou Alex Král, který bude nově oblékat dres Unionu Berlín. Zvolil český středopolař podle vás dobrou adresu?

"Kdyby Schalke zůstalo v první lize, tak by pro něj možná bylo lepší zůstat tam, kde už se adaptoval. Část sezony hrál pravidelně, takže má na to hrát Bundesligu. Přestup do Unionu, který bude hrát letos Ligu mistrů, je pro něj fantastický. Věřím, že se prosadí, že dostane šanci. Bude záležet na něm. Bundesligu už ale okusil, a tak věřím, že se prosadí, odehraje co nejvíce minut a bude tak platný i pro národní tým."

Alex Král bude v Unionu hostovat ze Spartaku Moskva, kde mu po sezoně vyprší smlouva. @fcunion

Ještě dva roky smlouvy má v Hoffenheimu před sebou Pavel Kadeřábek. Pokud mu drželo zdraví, stále patřil k důležitým členům kádru. Myslíte si, že v Německu ještě chvíli vydrží, nebo by mohla jeho cesta vést třeba zpět do Sparty?

"Pokud se mu v Bundeslize daří, tak není na místě se vracet do české ligy. To musí vědět Pavel, jestli kvůli rodině cítí, že by se chtěl vrátit. Pokud zvládá Bundesligu, tak by zvládal i Spartu. Už toho hodně dokázal a stále neztrácí na rychlosti, na agresivitě… Záleží jen na něm, jestli nastal čas na návrat. Zatím má i na Bundesligu, takže ze sportovního hlediska to podle mě ještě není na místě."

Werder si už lze jen těžko představit bez Jiřího Pavlenky. Reprezentační jednička odkroutí v Brémách už sedmou sezonu – fantastické číslo, že? Pro srovnání, Theo Gebre Selassie jich tam odehrál devět…

"Sedm let v jednom klubu, toho si v Německu hodně považují, je to nadstandard. Jirka předvádí ve Werderu kvalitní a vyrovnané výkony. Je to jedině dobře i pro reprezentaci, ve které je jednička. Věřím, že na ty výkony naváže i v další sezoně a bude nadále platným až klíčovým členem sestavy. Tím by se ještě více dostal do srdcí fanoušků a stal by se legendou Werderu Brémy."

Jiří Pavlenka patří mezi nejdéle sloužící hráče Werderu. AFP

Který Čech podle vás zažije v Bundeslize nejlepší sezonu?

"Nejvíc to očekávám od Adama Hložka a od Vaška Černého."