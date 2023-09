Na Bundesligu to zatím není. Ambros bude z Wolfsburgu hostovat v třetiligové rezervě Freiburgu

Na Bundesligu to zatím není. Ambros bude z Wolfsburgu hostovat v třetiligové rezervě Freiburgu

Český fotbalový reprezentant do 21 let Lukáš Ambros (19) odešel z bundesligového Wolfsburgu na roční hostování do třetiligové rezervy Freiburgu. Oba německé kluby o tom informovaly na svých internetových stránkách.

Devatenáctiletý záložník letos v únoru debutoval v německé lize při porážce Wolfsburgu 0:3 s Lipskem, když nastoupil od 74. minuty. Další šanci v prvním týmu Ambros nedostal. Za juniorku VfL v letech 2021-23 odehrál 32 zápasů, dal pět gólů a zaznamenal devět asistencí.