Nejsem v základní sestavě? Nejedu na zápas, rozhodl se Keita. Brémy ho vyřadily z kádru

Hodně chudá bude letošní bilance v případě Nabyho Keity (29). Záložník Werderu v neděli odmítl odcestovat na utkání s Leverkusenem a podle očekávání přišel trest - vedení německého klubu fotbalistu suspendovalo až do konce sezony.

Africký středopolař za sebou má angažmá v Salzburgu, Lipsku a Liverpoolu a do Werderu přišel před letošní sezonou, místo velké posily ovšem Brémy získaly problémového hráče. Vše vyvrcholilo v neděli - fotbalista se před odjezdem do Leverkusenu dozvěděl, že ani tentokráte nenastoupí v základní sestavě, odmítl nastoupit do autobusu se spoluhráči a místo toho odjel domů.

"Nabyho chování je netolerovatelné, svým činem uškodil týmu a povýšil se nad spoluhráče a my nesmíme připustit, aby se něco takového ještě někdy opakovalo," řekl sportovní ředitel Clemens Fritz.

Werderu se v uplynulých týdnech přestalo dařit, z posledních sedmi duelů vydoloval pouhé dva body a pět kol před koncem sezony má na šestnáctou příčku k dobru už jenom pět bodů, reálně mu tak hrozí baráž o záchranu v 1. Bundeslize. "V tuto chvíli se musíme maximálně koncentrovat na nadcházející zápasy," upozorňuje Fritz.

Keita představuje velké zklamání a částečně pod tím jsou podepsaná i zranění, kvůli nimž za celou sezonu naskočil jenom k pěti zápasům. Druhou stránku věci představuje chování samotného fotbalisty, který podle tisku není příliš populární v kabině. Spoluhráčům vadí, že chodí pozdě na týmové srazy a vyhýbá se nepopulárním sponzorským akcím.

"Rád bych si s vedením Werderu vyjasnil svou situaci. Loni jsem podepisoval smlouvu s báječným klubem a od prvního dne ukazoval profesionalitu. Toužil jsem jenom po tom, abych pomohl klubu a udělal šťastnými fanoušky. Zvláště to platí v současné chvíli, kdy výsledky nejsou takové, jaké jsme si představovali. Vždycky jsem se snažil být příkladem pro ostatní, nikdy jsem neměl disciplinární prohřešky. Z těchto důvodů nemohu akceptovat to, že někdo špiní mojí image," vyjádřil se k incidentu samotný Keïta prostřednictvím sociálních sítí.