Messi nevyloučil start na dalším MS: Přeji si to více než kdy jindy, ale musím být realista

Zlato a dost. Alespoň tak to po vytouženém úspěchu z Kataru vypadalo. Lionel Messi (36) však podle svých slov s reprezentační kariérou končit nehodlá. Jeho stále větším a větším snem je účast ma dalším mundialu, který v roce 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko. "Chtěl bych tam být, ale bude to těžké," pronesl kapitán Argentiny v rozhovoru pro televizní kanál Star+.

Rok poté, co s Albiceleste dokráčel až pro titul mistrů světa, se Lionel Messi znovu pozastavil nad svou budoucností v reprezentaci. Majitel osmi Zlatých míčů opět nahlas přemýšlel o příštím světovém šampionátu, na němž budou Argentinci obhajovat zlato. "Přeji si to více než kdy jindy, ale musím být realista. Bude to těžké," uvedl v současnosti hráč Interu Miami.

"Jediné, na co (dnes) myslím, je dostat se na Copa América," dodal Messi. Mistrovství Jižní Ameriky se uskuteční v červnu 2024 ve Spojených státech a Argentina bude i tentokrát v roli obhájce titulu.

Stěžejní roli bude podle Messiho hrát věk. "Až čas ukáže, zda na MS budu, nebo nebudu," řekl bývalý střelec Barcelony či PSG a vzpětí doplnil: "Dosáhnu věku (39 let), který by mi za normálních okolností startovat na mistrovství světa nedovolil. Po posledním MS to vypadalo, že skončím, ale je to přesně naopak. Teď tam chci být víc než kdy jindy."