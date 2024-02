Jsme veřejností i ligou odsouzení k zániku, zní z Budějovic. Klub začal splácet dlužné mzdy

Fotbalisté Českých Budějovic věří v záchranu v první lize, i když klub připouští, že ekonomická situace není ideální. Vedení začalo hráčům posledního mužstva nejvyšší soutěže splácet mzdy, které jim dluží za minulé týdny. Zástupci Dynama to řekli na středeční tiskové konferenci.

"V těchto dnech začalo plnění dlužných částek, které bude pokračovat i během následujících dnů. Dostali jsme se do určitých problémů, ale klub se stabilizuje a dostává se do kondice, která odpovídá ligovým podmínkám," uvedl sportovní ředitel klubu Milan Čadek.

Jihočeši z posledního místa tabulky ztrácejí tři body na patnáctý Zlín, který má utkání k dobru. "Jsme veřejností i ligou odsouzení k zániku, ale věřím, že to tak nedopadne. Je před námi stále 16 zápasů včetně nadstavby," řekl Čadek.

Ztráta Adedirana a čekání na příchody

Z týmu v zimní přestávce odešel Quadri Adediran, jenž bude hostovat v Ostravě. Původně měl útočník do Baníku přestoupit. "Ale trochu se to zkomplikovalo na zdravotní prohlídce. Ostravě se nelíbila jeho kolena, proto zatím jde o hostování s opcí, aby se ukázalo, jak na tom je," uvedl Čadek.

Klub zatím získal jen německého útočníka Jakoba Tranzisku. Další hráči by měli do Českých Budějovic ještě přijít na hostování. Jedná se o obránce Muhammeda Sanneha, jenž na podzim působil ve Vlašimi. "Ale byl s Gambií na Africkém poháru a teprve se do republiky vrací. Měl by se k nám připojit v příštích dnech," řekl Čadek.

Dynamo je v tabulce zatím poslední. Livesport

S mužstvem se už připravuje záložník Matej Madleňák, jenž na podzim hostoval v Ostravě. "Vrátil se do Ružomberoku a my to teď ještě musíme dotáhnout papírově," prohlásil Čadek.

Jihočechy do jara povede trenérská dvojice Jiří Lerch a Jiří Kladrubský, kteří mužstvo z pozice dosavadních asistentů převzali před posledním kolem podzimní části po postupném konci dua Marek Nikl a Tomáš Zápotočný. Dynamo v zimní přípravě absolvovalo pět zápasů, v nichž třikrát zvítězilo a dvakrát remizovalo. Lercha potěšilo zlepšení v defenzivě.

Poslední zápasy Plzně. Livesport

"Hlavně zápasy na soustředění v Turecku, kde jsme se utkali s kvalitními soupeři, splnily naše očekávání. Ve třech utkáních jsme dostali jen jeden gól," řekl Lerch. "Atmosféra v týmu je dobrá, vidím obrovské odhodlání. Někdy je lepší, když vás pasují do role outsidera. My se budeme snažit udělat maximum a je nám jedno, koho dostaneme v tabulce pod sebe," řekl Lerch.

Dynamo zahájí jarní části ligy v sobotu doma utkáním s Ostravou.