Polsko – Česko. Nastoupí proti sobě dva vyrovnané týmy, říká Souček

Kapitán Tomáš Souček (28) by považoval za ideální, pokud by čeští fotbalisté získali jistotu postupu na mistrovství Evropy už v pátek po utkání v Polsku a nemuseli o něj bojovat ještě v závěrečném zápase kvalifikační skupiny v pondělí doma proti Moldavsku. Podle osmadvacetiletého záložníka West Hamu nemá duel ve Varšavě favorita. Souček zároveň na tiskové konferenci uvedl, že po rozpačitém říjnovém srazu nyní cítí z národního mužstva sílu.

Český celek figuruje v kvalifikační skupině na postupovém druhém místě o bod před třetím Polskem, které odehrálo o zápas víc. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého mohou získat jistotu účasti na závěrečném turnaji v příštím roce v Německu už v pátek, pokud zvítězí ve Varšavě a Moldavsko zároveň neporazí vedoucí tým tabulky Albánii.

"Přijeli jsme sem s tím, že to chceme zvládnout. Je to velká šance dostat se na Euro, na které všichni od prvního zápasu chceme. Ideální scénář by bylo zvládnout to zítra a pak mít trochu lehčí nohy v pondělí," řekl Souček.

Tabulka skupiny E. Livesport

"Ale všichni víme, jaký je fotbal. Připravujeme se hlavně na Polsko, na Moldavsko jsme si zatím ještě ani nic neukazovali. Všechny karty jsme dali na Polsko. Pak se uvidí, jak se bude skupina vyvíjet," uvedl Souček.

Věří, že český tým naváže na březnovou domácí výhru nad Polskem 3:1. "Ten zápas se nám povedl na jedničku. Je to tři čtvrtě roku od té doby, v polském týmu došlo k hodně změnám, ale chceme se na ně znovu dobře připravit. Víme, že ve skupině máme bodovou výhodu, to hraje pro nás. Ale zase Poláci hrají doma, před vyprodaným stadionem. Myslím, že favoritem zápasu rozhodně nejsme. Hrají proti sobě dva vyrovnané týmy," řekl Souček.

"Dost důležité bude, jak do toho vstoupíme, to je první krok. Pak to, kdo dá první branku. Já doufám, že my budeme ten úspěšnější tým. Věřím, že si vezmeme hodně z toho prvního zápasu. Že v tom budeme pokračovat a budeme stejně produktivní, i když už je to tři čtvrtě roku," dodal Souček.

Souček cítí dobrou náladu

Po porážce 0:3 v Albánii a rozpačitém říjnovém srazu, po němž vedení FAČR jednalo i o pozici trenéra Jaroslava Šilhavého, cítí kapitán z mužstva zase dobrou náladu.

"Cítím z mužstva sílu. Bylo důležité, že jsme zvládli zápas s Faerskými ostrovy, máme skupinu ve vlastních rukou. Všichni chceme zápas zítra i v pondělí zvládnout. Cítíme i podporu od fanoušků. Víme, kolik jich přijede sem do Polska. Víme, že pak bude vyprodáno v Olomouci. I to nás ještě víc semkne," řekl Souček.

Přehled utkání Polsko – Česko (20:45, pátek)

"V médiích se toho hodně řešilo. Nechtěl bych to teď řešit, zítra nás čeká hodně důležitý zápas, možná i klíčový směrem k postupu. Tohle se zase může řešit až po srazu, ne zítra nebo o víkendu. Nechceme se nechat vyrušovat nějakými negativními věcmi," doplnil středopolař West Hamu.

Zápas probíral i s klubovým spoluhráčem brankářem Lukaszem Fabiaňským, který v minulosti oblékal dres polské reprezentace. "Bavili jsme se hodně už o prvním zápase. Teď to bylo podobné, v podstatě celý týden. Říkal, že to bude sledovat, ale fandit bude určitě Polsku. Jsme velcí kamarádi, jak my, tak i rodiny. Věřím, že se vrátím do West Hamu s lepší náladou," podotkl Souček s úsměvem.