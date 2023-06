Kvalifikace Eura: Anglie deklasovala Severní Makedonii, švýcarský kolaps v závěru

Fotbalisté Anglie zvítězili i ve čtvrtém utkání kvalifikace mistrovství Evropy. Doma deklasovali Severní Makedonii 7:0 i díky hattricku Bukaya Saky (21). Hladkou výhru mají za sebou také fotbalisté Finska, kteří také díky třem brankám Daniela Häkanse (22) porazili San Marino 6:0. Naopak Švýcarsko přišlo o body s Rumunskem, tomu zařídil remízu 2:2 dvěma góly v závěru útočník Valentin Mihaila (22).

Skupina D

Arménie porazila ve třetím kole na svém hřišti Lotyše 2:1 a na krátkou chvíli se bodově dotáhla na vedoucí Turecko.

Na úvodní zásah favorita dokázal tým z Pobaltí se štěstím zareagovat, když si vstřelil vlastní gól Styopa Mkrtchyan. S blížícím se koncem duelu však Tigran Barseghyan vrátil domácím díky proměněné penaltě vedení, o které už nepřišli.

Domácím, kteří už tak vstupovali do duelu v roli favorita, velmi usnadnil situaci v závěru úvodního dějství hostující Joe Morell, jenž za hloupý zákrok uviděl červenou kartu.

Možnost využít přesilovou hru měli hráči v červeném po změně stran hned několikrát, nejprve však neproměnil penaltu Hakan Calhanoglu a následně rozhodčí neuznal gól Umuta Nayira. Stejný hráč se ovšem stihl prosadit ještě jednou a tentokrát už jeho první reprezentační trefa platila.

Skupina H

Finsko porazilo ve čtvrtém kole v domácím prostředí San Marino 6:0 a v průběžném pořadí vyrovnané tabulky se dostalo na první příčku. Klid na kopačky favorita přinesl už v 16. minutě svou druhou reprezentační brankou Glen Kamara, na kterého ještě do přestávky navázal Benjamin Källman.

Po změně stran si navíc Daniel Häkans hattrickem otevřel gólový účet v národním týmu a tým z Apeninského poloostrova odjížděl při své 20. po sobě jdoucí porážce v bojích o evropský šampionát s debaklem.

Svěřenci trenéra Michaela O'Neilla byli v úvodním dějství aktivnějším celkem, po změně stran se ovšem obraz hry vyrovnal a ani jeden z týmů si příležitosti dlouho nevytvářel.

O plném bodovém zisku Jestřábů rozhodl až v 88. minutě Abat Aymbetov. Tým z Ostrovů tak potřetí v řadě nedokázal vstřelit branku a znovu padl. Kazaši naopak po další výhře poskočili v tabulce skupiny H na druhou postupovou příčku.

Domácí nejprve poslal do vedení bývalý útočník Slovanu Bratislava Andraž Šporar, alespoň bod pro Seveřany zařídil těsně před přestávkou Rasmus Höjlund.

Hostující celek se tak ani na druhý pokus v cestě na evropský šampionát nedočkal venkovního vítězství, od postupové druhé příčky jej však dělí jen horší skóre.

Skupina C

Ukrajina porazila ve třetím kole skupiny C Maltu 1:0 a upevnila si druhou postupovou příčku za suverénními Angličany. Duel hraný na neutrálním hřišti ve slovenské Trnavě sice nabídl herní převahu žlutomodrých, jenže ke vstřelení gólu potřebovali dokonce dva pokutové kopy.

Ten první neproměnil krátce po změně stran zkušený Andrij Jarmolenko, a tři body tak favoritovi zařídil až v 72. minutě Viktor Cygankov.

Utkání, které Albion odehrál nezvykle na Old Trafford, skvělým výkonem ozdobil mladý křídelník Arsenalu Bukayo Saka, jenž nasázel hattrick.

Ačkoliv fotbalová velmoc přivítala tohoto soupeře již potřetí, vůbec poprvé jej na své půdě dokázala porazit. Její další suverénní výkon navíc znamenal, že po čtyřech duelech zůstala stoprocentní a start na evropském šampionátu by ji neměl minout.

Skupina I

Historicky první vzájemné střetnutí hrané v maďarském azylu rozhodly dvě slepené trefy v závěru, když se postupně prosadili Vladislav Morozov a Maks Ebong.

Hosté sice dokázali těsně před koncem snížit, na vyrovnání už se ale nezmohli. Bílá křídla si tak připsala první body do tabulky, naopak balkánský celek poprvé prohrál.

Skvěle defenzivně hrající Trikolóra potvrdila zlepšující se formu, kdy v předchozích 10 duelech inkasovala vždy nejvýše dvakrát a svěřence trenéra Alona Hazana dlouho nepouštěla do zakončení.

Na vedoucí trefu Raze Shloma tým z Pyrenejí odpověděl překvapivým srovnáním po změně stran, o vítězství modrobílých tak rozhodl až krátce po hodině hry fotbalista z anglické Premier League Manor Solomon.

Snovou první půli dopřál domácím objev kvalifikace Zeki Amdouni dvěma trefami, jenže hosté se v závěru vzchopili a brankami na poslední chvíli jiného mladíka Valentina Mihaila dokázali srovnat.

Skupina B

Dlouho nedobytnou obranu jihoevropského celku prolomil až nevybíravý zákrok jejího člena Konstantinose Mavropanose na Antoina Griezmanna, po kterém hostující zadák překvapivě nemířil do sprch. Za další faul v 70. minutě jej však červená karta neminula.

Nařízenou penaltu po prvním z obou prohřešků nejprve neproměnil domácí kapitán Kylian Mbappé, situace se nicméně kvůli předčasnému vběhnutí jednoho z řeckých hráčů do šestnáctky opakovala a hvězda PSG se už napodruhé nemýlila.

Tým z Ostrovů se před zraky vlastních fanoušků dlouho trápil v zakončení, skvěle chytající hostující brankář Dayle Coleing odolával pokusům irských reprezentantů až do 53. minuty, kdy The Boys in Green poslal do vedení Mikey Johnston.

Pro rodáka ze skotského Glasgow se jednalo o první trefu v reprezentačním dresu Irska, neboť až do března 2023 nastupoval na mezinárodní scéně za Skotsko.