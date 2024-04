Překvapení víkendu podle dat: Atlético Madrid narazí na neoblíbeného soupeře

Kdo vyhraje? Klíčová otázka, kterou denně řeší sportovní fanoušci a odborníci po celém světě. Většinou se však řídí spíš pocity a vlastními dojmy než nezpochybnitelnými čísly. Správná odpověď na tento dotaz může být přitom leckdy velice hodnotná. Zvlášť, pokud se jedná o zaváhání favorita. Livesport Zprávy proto vždy v pátek přinášejí ve spolupráci s týmem analytiků z české datové společnosti 11Hacks právě rozbory zápasů, v nichž podle čísel může dojít k (ne)očekávanému výsledku.

Crystal Palace nedávno vkročil do nové éry ohraničené příchodem rakouského trenéra Olivera Glasnera a od té doby už stihl upoutat pozornost fotbalové veřejnosti několika zajímavými výsledky. A to i přesto, že dubnový program týmu obsahoval početnou řádku nesmírně obtížných duelů. Na skvěle bránící Bournemouth a rozjetý Manchester City sice ještě Londýňané nestačili, ovšem následně získali cenné skalpy Liverpoolu, West Hamu a naposledy Newcastlu. Hektický měsíc uzavřou derby proti Fulhamu.

Když se oba celky v této sezoně setkali poprvé, předvedli fanouškům v Selhurst Parku nefalšovanou fotbalovou nudu. K vidění bylo pouze devět střel z prostoru uvnitř vápna, a protože se nejednalo o příliš nebezpečné pokusy, nikoho příliš nepřekvapilo, že si oba celky rozdělily body rovným dílem po výsledku 0:0. Palace tehdy nastřádalo 0,37 očekávaných branek a Fulham na tom nebyl s hodnotu 0,56 o moc lépe. O sedm měsíců později je však gólový potenciál mnohem vyšší.

V letošním kalendářním roce se domácí mohou chlubit devátým nejlepším ligovým útokem z pohledu kvality vytvořených šancí i reálně vstřelených branek, což v tvrdé konkurenci rozhodně není špatný výsledek. Soupeř zase těží z obnovené spolupráce mezi Eberechim Ezem a Michaelem Olisem, které doplňuje ve velké pohodě hrající Jean-Philippe Mateta. Pokud jsou na hřišti všichni tři, Palace má rázem velmi nebezpečnou útočnou jednotku.

Velkým přínosem pro tým je stále teprve 20letý střední záložník Adam Wharton, který si počíná velmi dobře nejenom směrem dozadu, ale vyniká také velkým přehledem a dobrým citem pro finální přihrávku. Datová analýza tvorby šancí ve finální třetině ukazuje, že má Glasnerův tým ve svém repertoáru velké množství různých strategií a dokáže hrozit ze vzduchu i po zemi, přičemž velmi nebezpečný je především po rychlých přechodech do útoku. A právě z těchto situací je Fulham v poslední době velmi zranitelný…

Utkání s obrovským nábojem čeká o víkendu Atlético Madrid, které bude v domácím prostředí hájit čtvrtou příčku zajišťující účast v Lize mistrů před dotírajícím Athleticem Bilbao. Oba týmy od sebe aktuálně dělí pouhé tři body a jediná příčka v tabulce. Svěřenci Diega Simeoneho jsou sice sázkovými kancelářemi pasování do role favoritů, narazí však na minimálně velmi vyrovnaného soupeře.

Baskický celek totiž v rámci pětice nejslavnějších fotbalových soutěží světa patří mezi ty nejlépe bránící. Počínaje prosincem, tedy v aktuálním vzorku posledních 18 utkání, si udržuje průměr pouze 0,68 povolených očekávaných branek na zápas a nízký objem nebezpečných šancí se promítl také do počtu inkasovaných gólů. Po odečtení tref z penalt lovil Unai Simón v tomto období míč ze sítě pouze osmkrát. Atlético dostalo o propastných 17 gólů víc.

Kvalita obran počínaje prosincem. 11Hacks / Livesport

Defenzivním objevem aktuální sezony je z pohledu Bilbaa 23letý Španěl Beňat Prados, který ještě v uplynulé sezoně sbíral zkušenosti ve druholigovém Mirandes. V té aktuální ovšem ve středu pole doslova dominuje a pravidelně zvládá vyhrávat obrovské množství defenzivních soubojů v důležitých prostorech. Ve zmíněném vzorku posledních pěti měsíců jsou na tom oba týmy v ofenzivě velmi podobně a shodně vstřelily 24 branek.

Stylem by však mělo utkání Bilbau sednout o něco víc. Jako tým s nejvyšším počtem rychlých kontrů na zápas (z hlediska jejich kvality je na tom podobně jako Real Madrid) se potká s protivníkem, jenž z nich pouští soupeře do obrovského objemu šancí. Konkrétně třetí nejvyšší v lize, což znamená, že hůř jsou na to už pouze Almería a Las Palmas. Důkazem budiž i prosincové vzájemné klání, které Bilbao ovládlo, stejně jako následující dva duely semifinále domácího poháru. Ani v jednom utkání navíc od Atlétika neinkasovalo.

Další derby v tomto výběru. Betis ztrácí na šestou příčku znamenající postup do skupinové fáze Evropské ligy tři body poté, co v minulém kole dokázal zvítězit nad Valencií, kterou tím navíc ve vzájemné přetahované o bod přeskočil. Přestože má dvanáctá Sevilla v této sezoně zcela odlišné starosti, důležitost nadcházejícího El Gran Derbi to v očích fanoušků nijak nesnižuje, zvlášť když se nabízí možnost překazit odvěkému rivalovi posun do mnohem důležitějších pater tabulky.

V této chvíli už lze konstatovat, že je Sevilla po prosincovém příchodu trenéra Quiqueho Florese lepším týmem. Defenzivně to sice stále drhne, nicméně od Vánoc je dokonce šestým nejlepším celkem z pohledu metriky vytvořených očekávaných branek. A podle výpočtu očekávaných bodů, který bere v potaz výkony na obou stranách hřiště, měla v tomto období získat jen o dva méně než Betis.

Sevilla pod Floresem tvoří ve finální třetině především pomocí diagonálních pasů z meziprostorů i hloubky hřiště na hráče nabíhající za obranu, což je typ přihrávky, z něhož Betis pravidelně povoluje velmi nebezpečné šance. A pokud by plán A nevyšel, patří En Nesyri a spol. mezi týmy s nejvyšší úspěšností ofenzivních hlavičkových soubojů i získaných odražených míčů v útočné třetině, zatímco Betis má ve druhé z činností při bránění velké potíže…