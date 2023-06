Pro Jugase je reprezentace pocta. Cítím, že můj návrat do Česka se blíží, řekl

Prochází příjemným obdobím. Po sérii zranění se zdraví Jakuba Jugase (31) umoudřilo, nechalo ho hrát. A na polských trávnících se mu daří natolik, že se vrací do reprezentace. Stopera Cracovie dlouhých pět let pozvánky míjely, nyní ho čeká ne úplně populární posezonní cyklus. Tedy 17. června evropská kvalifikace na Faerských ostrovech a o tři dny později příprava v Černé Hoře.

Česko sice nečekají tak zvuční soupeři, ale pozvánka do národního týmu se vždycky počítá. Notabene pokud ho Jugas už dlouho sledoval jen v televizi.

“Samozřejmě jsem rád, že se vracím do reprezentace. Úplné překvapení to pro mě ale nebylo. Už ke konci sezony jsem komunikoval s panem Šilhavým i s panem Pešírem, od nich jsem věděl, že mě mají v širší nominaci. Jen jsem tehdy samozřejmě netušil, že nakonec budu i v té konečné. Fakt mám z toho velkou radost, beru to jako zajímavou šanci. Manželka je sice ráda o poznání méně, ale to se nedá nic dělat. Nároďák se neodmítá,“ pousmál se spolehlivý zadák polské Cracovie.

Kdysi měl větší ambice

Že se po pěti letech vrací zpět do služeb vlasti, bere v první řadě jako ocenění své kvalitní práce. A také coby kompenzaci za všechny zdravotní problémy, jimiž si prošel.

“Kdysi byly mé ambice trochu větší, na akce nároďáku jsem chtěl jezdit pravidelně. Jenže přišly různé úrazy a přednost dostávali mladší hráči, neměl jsem to nikomu za zlé. Jsem šťastný, že jsem nominaci dostal alespoň teď. Jsem plný odhodlání, nic není víc než připojit se k reprezentaci. Na prvním místě je však pro mě týmový úspěch. Nějaké osobní ambice případně až potom,“ zdůraznil Jugas, který se Šilhavému spolu s ostatními hlásil už v pondělí.

A bere to s pokorou. Dobře ví, ve svém věku z něj reprezentační lídr pro dlouhé časy už asi nebude. “Určitě se najdou i mladší a perspektivnější kluci, než jsem já. Pokud ale dostanu šanci, hrát budu s nezatíženou hlavou. Chci předvést takový výkon, abych se v širší nominaci udržel dál. Pro mě je to pocta. Že bych ale sám sebe dostával zbytečně pod tlak, to určitě ne,“ konstatoval důrazný obránce.

Rodinné radosti i starosti

Ten týdny před nástupem na reprezentační frontu trávil doma na Moravě –⁠ s jedním novým členem rodiny navíc.

"Jelikož se nám před třemi týdny narodila druhá dcera, bylo to teď pro mě hodně rodinné. A přiznávám, že i lehce náročnější. První dcerce je dva a půl, takže zatím lehce hledáme ten správný rytmus. Ale samozřejmě si nestěžujeme. Je to radost i starost. Ta radost je však mnohonásobně větší," rozzářil se Jugas, který v uplynulé sezoně Ekstraklasy odehrál 26 zápasů s bilancí 1+1.

S Cracovií obsadil sedmé místo, ještě tam má na rok smlouvu. Vrátí se pak do Česka? "Uvidíme, zatím je to zcela otevřené. V tuhle chvíli bych to tak i nechal. Soustředím se pouze na to, abych v Cracovii dokončil stávající kontrakt. Pokud mi pak nabídnou nový, myslím si, že se bránit nebudu. Ale třeba přijde nějaká zajímavá nabídka z české ligy a přiměje mě vrátit se hned zpátky. Uvidíme. Sám na sobě ale občas cítím, že návrat do Čech se už blíží," uzavřel bývalý hráč Slavie či Liberce.

