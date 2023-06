Souček před Faerskými ostrovy připomněl nezdar a řekl: Kauza Barák zůstane v kabině

Kapitán Tomáš Souček (28) přiznal, že čeští fotbalisté mají stále v hlavách březnový nezdar v Moldavsku, kde v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2024 překvapivě remizovali bez branek. O to větší je podle něj motivace před sobotním utkáním na Faerských ostrovech. Osmadvacetiletý záložník cítí z mužstva náboj a výbornou náladu. Těší ho i nečekaně příznivé počasí v dějišti utkání.

Češi vstoupili do skupiny E domácí výhrou 3:1 nad Polskem, poté ale v Kišiněvě získali jen bod. "Nepovedlo se to jak týmově, tak individuálně, nebyl tam jediný dobrý výkon. Hlavně z toho se musíme poučit. Musíme to vzít od jednotlivců, každý musí udělat maximum, pak se z toho utvoří tým. Musíme být připravení, protože to nebude lehký soupeř, zase hrajeme venku. Všichni máme v hlavě Moldavsko, o to větší motivaci máme to tady zvládnout," řekl Souček na tiskové konferenci.

Jasno má v tom, v čem se národní tým potřebuje zlepšit. "Hlavně v kvalitě, rychlosti na hřišti, rychlosti přihrávek, aby balon lítal od nohy a nepřidržovali jsme ho. Musíme být přímočařejší na bránu a rychlí v represinku, abychom hodně drželi balon. Ukázali jsme si pár klipů z Moldavska, kde to nebylo dobré. Všechno tohle a ještě daleko víc je třeba zlepšit, abychom tady uspěli," uvedl.

Chystali se na "umělku"

Česká reprezentace v samostatné historii porazila Faeřany ve všech pěti duelech se souhrnným skóre 12:0. V listopadu ho v přípravném utkání v Olomouci porazila i díky hattricku Mojmíra Chytila 5:0.

"Nikdo nic nepodcení, už jenom kvůli remíze v Moldavsku, o to víc do toho půjdeme. Podívali jsme se na pár klipů ze (listopadového) zápasu, ale byl to přátelský zápas. Zítra to bude daleko těžší. I oni mají větší motivaci uspět. Musíme se na to připravit. Věřím, že i hráči mají velké sebevědomí z toho zápasu, které snad přenesou do toho zítřejšího," prohlásil Souček, jenž v pondělí potřetí získal Zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu sezony.

Duel v metropoli Tórshavnu se odehraje na umělé trávě. "Od pondělí jsme se na tomto povrchu připravovali. Chtěli jsme využít každého doteku, abychom si víc zvykli, že je to trochu jiné. Cítím v týmu, že má v sobě náboj a je připravený. Ještě máme dnešní trénink na hřišti, kde zítra hrajeme. Věřím, že to zítra ukážeme, protože nálada v týmu je víc než dobrá," řekl Souček.

Na dráze se smáli

Překvapilo ho slunečno. "Hodně lidí nám říkalo, že tady není hezké počasí. Přijeli jsme sem a už je dva dny jasno. Jsme rádi, že jsme chytli takové počasí. Uvidíme zítra večer. Doufám, že nebude velký vítr, jinak jsem s tímhle počasím spokojený," uvedl někdejší hráč Žižkova, Liberce a Slavie.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého ve čtvrtek úspěšně přistáli na extrémně malém letišti, jehož jediná dráha měří pouze 1250 metrů. "Hodně se mluvilo o tom, že podmínky tady nejsou jednoduché. Spíš jsme se tomu smáli, náš pilot to zvládl velmi dobře. Smáli jsme se tomu i po přistání. Bylo to spíš dobrodružství, ale všechno dopadlo dobře," konstatoval Souček, který minulý týden vyhrál s West Hamem v Praze Evropskou konferenční ligu, u čehož nechyběl ani obránce Vladimír Coufal.

V aktuální nominaci národního týmu, který tři dny po Faerských ostrovech čeká přípravný duel v Černé Hoře, chybí záložník Antonín Barák, jehož Šilhavý nepovolal kvůli údajně nevhodnému chování v týmu. "I s trenérem jsme měli radu starších a řekli jsme si k tomu pár slov. Co se týče této kauzy, má zůstat v kabině a taky tam zůstane," poznamenal rodák z Havlíčkova Brodu.

