Zaire-Emery je v 17 letech nejmladším francouzským reprezentantem od roku 1911

Záložník Warren Zaire-Emery dostal ve věku 17 let, osmi měsíců a jednoho dne premiérovou pozvánku do francouzského reprezentačního A-týmu. Talent z Paris Saint-Germain je podle agentury AFP nejmladším hráčem v národním týmu od roku 1911, kdy za Francii nastoupil ve věku 17 let a dvou měsíců Félix Vial. Další starty nepřidal, protože v roce 1915 padl v první světové válce v bitvě v Champagne.

Zaire-Emery v minulé sezoně debutoval v dresu PSG ve věku 16 let a 151 dní jako nejmladší hráč v historii klubu. S reprezentační sedmnáctkou loni ovládl mistrovství Evropy a letos v září ho kouč Thierry Henry poprvé povolal i do výběru do 21 let.

Za něj nastoupil ve čtyřech zápasech a v závěru kvalifikace mistrovství Evropy proti Gibraltaru a Řecku si může Zaire-Emery zahrát i v seniorské reprezentaci. "To, co předvádí v tak mladém věku v klubu, ukazuje obrovský potenciál a ohromnou vyspělost," řekl na tiskové konferenci trenér Didier Deschamps.

V tomto ročníku francouzské ligy nastoupil Zaire-Emery, který se narodil 8. března 2006, do 10 zápasů a dal v nich dva góly. V Lize mistrů nechyběl ve čtyřech utkáních ani minutu.