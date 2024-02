Chorý a Kalvach: Tajné přání bylo nedostat Záhřeb. Servette je hratelné, ale nic lehkého

Plzeňským fotbalistům Tomáši Chorému (29) a Lukáši Kalvachovi (28) udělalo radost, že jejich týmu los osmifinále Evropské konferenční ligy nepřisoudil za soupeře Dinamo Záhřeb, s nímž se utkali už v podzimní skupině. Dvojzápas se Servette Ženeva považují za výzvu, cílem Viktorie je podle nich postup mezi nejlepší osmičku.

"Já jsem s losem spokojený. Naším takovým tajným přáním bylo nedostat Záhřeb, což se splnilo. Je to určitě hratelný soupeř, ale samozřejmě nás nečeká nic lehkého," řekl záložník Kalvach pro klubovou televizi. "Los super, nedostali jsme stejný klub, jako jsme měli ve skupině. Takže jsme všichni šťastní," doplnil útočník Chorý.

Západočeši, kteří vyhráli všech šest utkání ve skupině Konferenční ligy, budou usilovat o premiérový postup do čtvrtfinále evropského poháru. Servette Ženeva má čerstvou zkušenost s českým fotbalem, v podzimní skupině Evropské ligy podlehl Slavii 0:2 doma a 0:4 v Praze.

"Naším cílem bude určitě pokusit se postoupit. Věřím, že na to máme," prohlásil Kalvach. "Je to výzva, ale cílem je samozřejmě postup," souhlasil Chorý, jenž už v nadsázce myslí na květnové finále v Aténách. "Chceme se samozřejmě podívat do Atén, takže když projdeme do dalšího kola, bude ta cesta zase o kousek kratší," přidal devětadvacetiletý útočník s úsměvem.

Svěřenci trenéra Miroslava Koubka zahájí osmifinálový souboj se Servette ve čtvrtek 7. března ve Švýcarsku, o týden později je čeká domácí odveta. "Když hrajeme první zápas venku, je to pro mě osobně asi lepší. Možná to bude menší výhoda. Pro fanoušky je to super. Doufám, že nás přijedou podpořit i tam a v odvetě budou vyprodané Štruncáky (Štruncovy sady)," uvedl Chorý. "Jako vždycky doufám, že nás přijedou podpořit ven a doma nás poženou za tím, abychom postoupili," dodal osmadvacetiletý Kalvach.