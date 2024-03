Servette – Plzeň: Kdo nahradí vykartovaného Šulce? Už máme jasno, prohlásil Koubek

Trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek (72) před čtvrtečním úvodním osmifinále Evropské konferenční ligy na hřišti Servette Ženeva soudí, že o vítězi dvojzápasu rozhodnou maličkosti. Podle zkušeného kouče se střetnou dvě podobná mužstva s dobrou organizací hry a pevnou defenzivou, kterou švýcarští vicemistři oproti dvěma podzimním porážkám se Slavií v Evropské lize (0:2 a 0:4) výrazně zlepšili. Koubek na tiskové konferenci na Stade de Genéve nechtěl spekulovat, jaký výsledek by Viktorii stačil směrem k domácí odvetě za týden.

"Servette je špičkový švýcarský tým vedený skvělým trenérem. Je vidět jeho rukopis, mají dobrou organizaci a jsou výborně připravení po fyzické stránce. Dynamický, agresivní, kompaktní, velmi ctižádostivý tým se zajímavými individualitami," vychválil Koubek soupeře, který doma neprohrál 14 soutěžních utkání v řadě. Naposledy tam podlehl v září 0:2 Slavii.

"Samozřejmě bychom nebyli úplně moudří, kdybychom se na ten dvojzápas nepodívali ještě jednou. Ale dobře víme, že od té doby udělal Servette velký progres. Takže vycházíme spíš z aktuálních materiálů a z vlastní herní filozofie," ujistil zkušený kouč.

Plzeň jde do dvojzápasu v roli mírného favorita na postup i díky tomu, že ve skupině jako jediný tým v soutěži neztratila ani bod, což se dosud žádnému českému klubu nepodařilo. Navíc měla s jedinou inkasovanou brankou nejlepší defenzivu. Ve formě je ale rovněž Servette, který nedostal gól v posledních čtyřech soutěžních zápasech a ve švýcarské lize ztrácí už jen bod na vedoucí Bern.

"Proti Slavii působili hlavně v zadních řadách trochu nekompaktně. Teď se mi to zdá daleko propracovanější, mají velmi dobrou defenzivu," našel Koubek hlavní rozdíl oproti hře ženevského celku na podzim a po Novém roce. "I my udělali přes zimu v obraně pokrok. Oba týmy jsou svým způsobem podobné. Výchozí předpoklad je, že se setkávají dvě organizovaná mužstva ve své herní struktuře. My si na tom zakládáme a Servette Ženeva nepochybně také. Můžou rozhodovat detaily," přidal.

Plzeň se musí obejít bez Šulce

V Ženevě se bude muset obejít bez Pavla Šulce, se 13 góly nejlepšího střelce české ligy. Kdo produktivního ofenzivního univerzála v sestavě nahradí, Koubek neřekl. "Je pár hodin do utkání, jasno už máme. Ale nic neprozradím," uvedl.

"Do jara naskočil velmi dobře, takže určitý zásah do sestavy to je. Na druhou stranu se otevírá možnost jiným hráčům, kteří na příležitost čekali. Myslím si, že jsou připravení a kvalitativně jsou na tom podobně jako Pavel. V tom celém kontextu doufám a věřím, že nás tato ztráta neovlivní," uvedl asistent trenéra Marek Bakoš.

Západočeši si zahrají osmifinále poprvé od Evropské ligy 2017/18. Ve čtvrtfinále evropského poháru dosud nikdy nebyli. "Je to lákavé pro nás pro všechny, hráče i realizační tým. Ale je to lákavé i pro soupeře, který dlouho evropské poháry nehrál. Motivace obou mužstev je obrovská," podotkl Koubek.

"Chci ale zdůraznit, že se hraje na dva zápasy. A jak bych bral zítra bezbrankovou remízu? Bral bych ji jako poločasový výsledek. Ludogorec v Ženevě hrál také 0:0 a viděli jsme, jak to v odvetě dopadlo," připomněl po dotazu švýcarských novinářů triumf Servette 1:0 na hřišti Ludogorce Razgrad v úvodním kole play off Konferenční ligy, po němž prošel ženevský klub do osmifinále.