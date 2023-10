Spartu jsme viděli. Bloku se asi nevyhneme, myslí si Šulc před bitvou s Dinamem Záhřeb

Záložník Pavel Šulc (22) věří, že plzeňští fotbalisté si ve čtvrtečním třetím kole Evropské konferenční ligy v Záhřebu povedou lépe než Sparta. Pražané s Dinamem na úvod srpnového play off o Evropskou ligu prohráli 1:3, ale v domácí odvetě dvojzápas otočili a díky vítězství 4:1 postoupili. Podle bývalého reprezentanta do 21 let chce Viktoria být na stadionu Maksimir aktivní, bodovat a upevnit si pozici lídra skupiny C.

"Koukali jsme na zápas, který tam odehrála Sparta. Máme trošku jiný plán. Uvidíme, jak to bude vypadat. Určitě na ně chceme nalézt. Nechceme zalézt do nějakého hlubšího bloku, ale asi se tomu nevyhneme, protože tým mají kvalitní," řekl Šulc v Praze novinářům před odletem.

Dinamo sice prohrálo tři z posledních čtyř soutěžních utkání, ale v Záhřebu včetně duelu se Spartou zvítězilo pětkrát za sebou. "Doma asi budou silnější. Chodí tam pravidelně 12 tisíc fanoušků, určitě tam bude rušno. Myslím, že se na to těšíme všichni," uvedl rodák z Karlových Varů.

Plzeň je zatím ve skupině EKL stoprocentní. Livesport

Svěřenci trenéra Miroslava Koubka jsou ve skupině C stoprocentní po výhrách 1:0 nad Ballkani a 2:1 v Astaně. Dinamo minule v Prištině nečekaně podlehlo Ballkani 0:2 a spolu s kosovským soupeřem má tři body. "Určitě se tam se dvěma výhrami jede líp. Budeme chtít získat nějaké body a udělat si tu pozici ještě lepší," prohlásil Šulc.

Oběma týmům budou chybět zranění klíčoví útočníci a nejlepší střelci. Západočechům Rafiu Durosinmi, domácím kapitán Bruno Petkovič. "Když je na hřišti, moc nepresujou. Jestli tam bude nějaký mladíček, mohli by na nás víc vylézt. Uvidíme, co vymyslí," uvažoval autor šesti soutěžních gólů v sezoně.

Plzeňští nezvládli sobotní ligovou generálku a v Liberci prohráli nečekaně vysoko 0:3. "Hodnotili jsme si to, ale asi je dobře, že máme další zápas hned ve čtvrtek. Moc jsme se s tím nezabývali," přiznal Šulc.

Souhlasil, že úřadující chorvatští mistři hrají podobně jako Sparta, která v zářijovém šlágru nejvyšší soutěže na Letné porazila Plzeň 2:1. "Je pravda, že Dinamo má brejky jako Sparta obrovsky silné, když třeba zkazíme nějakou nahrávku. Budeme muset být hodně kvalitní," dodal bývalý hráč Jihlavy, Opavy, Českých Budějovic nebo Jablonce.