Priske se dmul pýchou: Byl to malý zázrak a jeden z mých největších večerů ve fotbale

Trenér Brian Priske označil postup fotbalistů Sparty do skupiny Evropské ligy přes Dinamo Záhřeb za malý zázrak. Pražané po týden staré prohře 1:3 v chorvatské metropoli dnes na Letné zvítězili 4:1. Dánský kouč na tiskové konferenci uvedl, že to byl pro něj jeden z nejlepších zápasů v trenérské kariéře.

"Jak jsem řekl klukům, jsem na ně hodně pyšný za to, jak hráli a jak k zápasu ve všech ohledech přistoupili. Podařil se jim malý zázrak," prohlásil šestačtyřicetiletý rodák z Horsensu.

"Po celých 90 minut ukazovali úžasný charakter a dosáhli něčeho velkého. Není jednoduché kvalifikovat se do Evropské ligy, stojí proti vám spousta dobrých týmů. Zvlášť když jsme před týdnem na Dinamu prohráli. To, jak hráli dnes, je naprosto úžasné. Byl to jeden z nejlepších zápasů v mé trenérské kariéře, zejména ve Spartě."

V 11. soutěžním utkání po sobě podpořila Pražany vyprodaná Letná, kam zavítalo 17 953 diváků. "Byl to jeden z mých největších večerů ve fotbale. Zažít Letnou během utkání, ale i před ním, a zejména po něm, když fanoušci zůstali v ochozech tak dlouho... Myslím si, že už je to nějaký pátek, co se tu něco podobného dělo. Fanouškům patří obrovské poděkování, v posledních měsících jejich podpora rostla a dnes to byl vrchol. Je úžasné, jak kluky tlačí," podotkl někdejší kouč Midtjyllandu a Antverp.

V šestém pohárovém utkání pod jeho vedením Letenští poprvé zvítězili. V minulé sezoně vypadli ve 2. předkole Evropské konferenční ligy s Vikingem Stavangerem, v aktuálním ročníku zase nezvládli 3. předkolo Ligy mistrů s FC Kodaň.

"Není to o mně, ale o Spartě. Je to velký úspěch proti těžkému soupeři, který má za sebou slušnou historii v evropských pohárech v posledních deseti, patnácti letech. Mám velkou radost z vítězství a postupu do Evropské ligy"

"Jedna z nejdůležitějších věcí je, jakým způsobem jsme dnes vyhráli. Snad to dá hráčům signál, že když hrají tak, jak chceme, mají kvalitu na to hrát proti nejlepším týmům v Evropě a v české lize a také že můžou být dominantní. Z dnešního utkání jsem nejpyšnější na to, jak jsme hráli takticky a kvalitativně s naším stylem hry. Vysoko jsme napadali, chodili jsme po celém hřišti do soubojů jeden na jednoho. Ofenzivně to bylo velmi silné utkání. Snad nám to dodá velkou vzpruhu," uvedl Priske.

V minulých dnech ho trápila nemoc. "Chtěl bych poděkovat (asistentům) Larsovi (Friisovi), Lubošovi (Loučkovi) a (kondičnímu trenérovi) Christianu (Clarupovi). V pondělí a v úterý jsem byl nemocný a nezúčastnil jsem se tréninků. Kluci v realizačním týmu pracovali a tlačili jeden druhého," konstatoval někdejší hráč Genku, Portsmouthu nebo dánské reprezentace.

Přehled zápasu Sparta Praha – Dinamo Záhřeb 4:1