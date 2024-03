Soupeř je atraktivní, máme o co bojovat, zní po losu EKL z plzeňské kabiny

Fotbalisté Plzně jsou velmi spokojeni s tím, že jim dnešní los čtvrtfinále Evropské konferenční ligy přisoudil Fiorentinu. Finalistu minulého ročníku považují za atraktivního soupeře pro fanoušky a zároveň věří, že favorita mohou zaskočit. Západočeši se těší také na souboj s českým záložníkem "Fialek" Antonínem Barákem (29).

"Čeká nás zkušený tým, který se pravidelně pohybuje na evropském fóru. Fiorentina každý rok atakuje pohárové příčky v italské Serii A, která patří mezi top pět lig v Evropě. My víme, kdo je momentálně favorit a kdo v této pozici do dvojzápasu vstoupí. Myslím, že je to atraktivní los pro fanoušky. Co se týče šancí, určitě máme o co bojovat," řekl klubové televizi asistent trenéra Viktorie Marek Bakoš.

"Bylo tam sedm variant, nakonec to vyšlo na italský tým, což je vynikající pro fanoušky. Není to daleko, je to dostupný soupeř. Věřím, že nejen v domácím zápase, ale i na výjezdě nás lidi přijedou podpořit a budeme cítit plzeňského fanouška i na hostujícím stadionu," doplnil bývalý slovenský útočník.

Los udělal radost také hráčům. "V osudí bylo mnoho krásných možných soupeřů. Itálie, za mě krásné. Můžeme se na to těšit celá kabina, celé město. Takže super," pochvaloval si útočník Tomáš Chorý.

"Já si přál Club Bruggy, což tedy bohužel nevyšlo. Ale soupeř je velký, atraktivní, takže super. Těším se. Bude to velmi těžký dvojzápas, ale věřím, že to může dopadnout dobře pro nás," prohlásil nejlepší střelec ligové sezony Pavel Šulc.

Plzeň začíná doma

Dres Fiorentiny obléká záložník Barák, který se v nadcházejících březnových přípravných zápasech pod novým trenérem české reprezentace Ivanem Haškem vrátí do národního mužstva. "Na srazu ho asi popichovat nebudu, ale určitě se spolu pobavíme. Samozřejmě se na ten souboj těším," řekl Chorý. "Já se s ním ještě nikdy nebavil, tak uvidíme," doplnil s úsměvem nováček v reprezentačním "áčku" Šulc.

Západočeši začnou dvojzápas 11. dubna doma. "Pro mě je asi lepší začínat venku. Když nám něco vylosují, vždy si říkám, že první je pro mě lepší venku a pak to na domácím stadionu dotáhnout do vítězného konce, jako jsme to teď dokázali se Servette Ženeva. Teď to bude naopak. Tak si naženeme náskok doma a venku to potvrdíme," řekl Chorý.

Západočeši, kteří si zahrají čtvrtfinále v pohárech poprvé, už v soutěžích UEFA na italské soupeře narazili. Naposledy poměřili v minulém ročníku Ligy mistrů ve skupině síly s Interem Milán, s nímž prohráli 0:2 doma a 0:4 venku. Dvakrát také narazili na AS Řím, jednou na AC Milán a v roce 2013 ve vyřazovací fázi Evropské ligy po vítězstvích 3:0 na půdě soupeře a 2:0 na svém stadionu nečekaně přešli přes Neapol.

"Jako hráč jsem zažil nějaké souboje s italskými týmy. Proti AC Milán jsme získali bod, vyřadili jsme Neapol, hráli jsme s AS Řím. Jako klub nějaké zkušenosti s italským fotbalem máme a uvidíme, jak to dokážeme zúročit na hřišti. Každý dvojzápas je trošku jiný, ale nějaká zkušenost se určitě hodí," prohlásil Bakoš.