Viktoriány čeká po Slavii další velký zápas, doma proti Záhřebu si mohou zajistit postup

Plzeňští fotbalisté ve čtvrtečním čtvrtém kole Evropské konferenční ligy přivítají Dinamo Záhřeb, na jehož hřišti před dvěma týdny zvítězili 1:0. Suverénní svěřenci trenéra Miroslava Koubka (72) si dvě kola před koncem skupiny C mohou zajistit postup do jarní vyřazovací fáze. Utkání ve Štruncových sadech, které můžete sledovat živě na Livesport.cz, začne v 18:45.

Západočeši mají v čele tabulky šestibodový náskok na ostatní tři soupeře Dinamo, kosovský Ballkani a Astanu. Čtvrtá výhra bez ohledu na další výsledky Viktorii s předstihem zaručí první místo ve skupině, čtvrteční remíza nejhůře konečnou druhou příčku.

"Pokud se to takhle vyvinulo a máme tři výhry, je to potěšitelný vklad. Jsme teprve v půlce, ale máme to dobře rozehrané," řekl Koubek po zápase v Záhřebu. "Věřím, že se Štruncáky vyprodají do posledního člověka, lidi nás poženou a body získáme," doplnil útočník Tomáš Chorý, který proti Dinamu skóroval z penalty.

O výhře v Záhřebu rozhodl z penalty Tomáš Chorý. fcviktoria.cz

Plzeňské mužstvo by chtělo navázat na nedělní překvapivé vítězství 2:1 na stadionu Slavie ve šlágru 14. ligového kola. Dva góly vstřelil Erik Jirka, do branky se po zranění hlavy vrátila jednička Jindřich Staněk. Útočník Matěj Vydra se naopak v Edenu zranil a může chybět delší dobu, na marodce Viktorie zůstávají další ofenzivní hráč Rafiu Durosinmi a obránci Milan Havel s Luďkem Pernicou.

Dinamo, které stále postrádá zraněného kapitána a klíčového útočníka Bruna Petkoviče, v neděli zachránilo ve Varaždinu gólem z nastavení remízu 1:1 a v chorvatské lize je rovněž třetí. Úřadující mistři se venku trápí a vyhráli tam jediné z posledních pěti soutěžních utkání.

Tabulka skupiny C. Livesport

"Zápas v Plzni je důležitý. Chceme se vrátit do Záhřebu s výhrou. Konferenční liga pro nás neskončila, i když jsme v ní dvakrát prohráli. Máme pořád velkou šanci postoupit ze skupiny. Věřím, že se nám to podaří," uvedl záložník Dinama Takuro Kaneko pro chorvatská média.

Záhřebský tým při posledních dvou návštěvách Česka vyšel naprázdno. Na konci letošního srpna v Praze podlehl Spartě 1:4, ztratil domácí náskok 1:3 a vypadl ve 4. předkole Evropské ligy. V únoru 2019 zase Dinamo prohrálo v Plzni 1:2, ale tehdy dvojzápas úvodního vyřazovacího kola EL otočilo a v Záhřebu zvítězilo 3:0.