Byl to od nás byl velmi slabý výkon, zasloužili jsme si prohrát, řekl zklamaný Klopp

Manažer Jürgen Klopp (56) prohlásil, že Liverpoolu ve čtvrtek proti Atalantě chyběla taktická disciplína a porážku 0:3 v prvním čtvrtfinálovém utkání Evropské ligy si plně zasloužil. Podle německého trenéra bude velmi důležité, aby se Liverpool z prohry oklepal a soustředil se na nedělní zápas s Crystal Palace.

Hlavní zásluhu na výhře italského týmu měl Gianluca Scamacca, který se dokázal prosadit v obou poločasech. Impozantní vítězství Atalanty na Anfieldu pak v 83. minutě završil Mario Pašalič. Liverpool tak utrpěl nejvyšší domácí porážku v novodobých evropských soutěžích.

Zasloužená porážka

"Byl to prostě opravdu špatný zápas. Začali jsme dobře, opravdu dobře, a pak jsme v tom nepokračovali. Myslím, že ještě předtím, než dali gól, jsme prostě trochu vypadli z dění hry, byli jsme všude, ale zároveň nikde," řekl Klopp novinářům.

"(Záloha) byla rozložená – pravý záložník na levé straně, levý záložník na pozici útočníka. Nedokázal jsem to rozpoznat, bylo to opravdu zvláštní. Z fotbalového hlediska je to taktická disciplína. Odehráli jsme špatný zápas, zasloužili jsme si prohrát a musíme se z toho poučit," dal jasně najevo svou nespokojenost Klopp.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Liverpool se bude snažit zvrátit nepříznivý stav příští týden ve druhém utkání v Itálii, ale ještě předtím v neděli hostí v Premier League Crystal Palace.

Vzhledem k tomu, že je klub z Anfieldu zapojen do souboje o titul s Arsenalem a Manchesterem City, musí se podle Kloppa hráči přes čtvrteční porážku rychle přenést. "Kluci mají pouze tuto noc na to, aby se cítili špatně, pak to musíme hodit za hlavu a připravit se na Crystal Palace, tak to prostě je. Dnes to od nás byl velmi slabý výkon, řekl bych, že nejhorší za hodně dlouhou dobu," dodal německý trenér, který po sezoně na lavičce Liverpoolu skončí.