Sparta – Galatasaray: Mají výsadu velkých hráčů, prohlásil Panák před odvetou a ocenil gólmana Musleru

Podle stopera Sparty Filipa Panáka (28) mají fotbalisté Galatasaraye Istanbul výsadu velkých hráčů, kteří na rozdíl od většiny ostatních dokážou vymyslet něco nečekaného. Ocenil i gólmana Fernanda Musleru a jeho práci nohama. Případný penaltový rozstřel podle něj Pražané neřeší. Řekl to na tiskové konferenci před čtvrteční odvetou 2. kola Evropské ligy, v níž budou sparťané dohánět ztrátu 2:3 z úvodního zápasu.

"Mají nesmírnou kvalitu do přechodové a útočné fáze. Kluci to zvládli velmi dobře. I tak mají něco speciálního, takovou výsadu velkých hráčů, že dokážou vymyslet něco, co většina ostatních ne. Jejich největší hrozbou bude přechodová fáze a celkově útok," uvedl Panák.

Kapitánem Galatasaraye je sedmatřicetiletý Uruguayec Muslera, jenž se představil na čtyřech mistrovstvích světa. V klubu působí od léta 2011. "Bavil jsem se o něm po (prvním) zápase s Krejdou (Krejčím). Líbí se mi hrozně. Na to, kolik mu je a jak je zkušený, umí skvěle nohama, což staří gólmani moc neumějí. Má devízu, že rozhoduje o tom, jak budou hrát," prohlásil Panák.

Statistiky úvodního zápasu. Opta by Stats Perform

Úvodní vzájemný souboj strávil minulý čtvrtek na lavičce, v odvetě by ale neměl v základní sestavě chybět. "Na zápas se těšíme hodně. Pro nás je to taková odměna za naši práci za poslední rok a půl. Bude to hezký zápas, který věříme, že zvládneme," podotkl někdejší hráč Karviné.

Případným penaltovým rozstřelem se prý sparťané nezabývají. "Je to vždycky loterie. Pak to bude o tom, kdo si věří, kdyby na penalty došlo," poznamenal dvojnásobný reprezentant do 21 let.

Sparta bude v souboji úřadujících mistrů svých zemí spoléhat na domácí prostředí na vyprodané Letné, které si Panák pochvaluje. "Je to trochu o sebevědomí, když se něco nepovede, lidi vás podrží. Víte, že na to nejste sami ve chvíli, kdy se nedaří, ale že za vámi stojí spousta lidí. Vždycky se hraje lépe doma. Za poslední dobu, když je na Letné pořád vyprodáno, je to o to lepší."

Svěřencům dánského trenéra Briana Priskeho budou kvůli kartám chybět tři hráči základní sestavy - kapitán Ladislav Krejčí, záložník Matěj Ryneš a křídelník Veljko Birmančevič. "Samozřejmě by pro nás bylo jednodušší, kdyby hráli kluci, co hrají normálně. Myslím si, že máme kvalitní kádr a spoustu kluků. Pro ně je to obrovská příležitost, jak do toho promluvit a pomoci nám. Je to výzva, jak to zvládnout a ukázat, že to nezáleží jen na dvou třech hráčích, ale že jsme tým více než 20 lidí," uvedl Panák.