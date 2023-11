Jurečka o trefě do sítě AS: Přišla v pravou chvíli, je to vzpomínka do konce života

Útočník Václav Jurečka (29) bude na gól, jímž nasměroval Slavii k domácí výhře 2:0 nad AS Řím v utkání skupiny Evropské ligy, vzpomínat do konce života. Nejlepší střelec minulé ligové sezony byl rád, že si otevřel střelecký účet v hlavní fázi pohárů, zároveň ocenil výkon celého mužstva.

Jurečka se v úvodu sezony zatím spíše trápil a teprve podruhé za poslední měsíc naskočil v základní sestavě. Šanci, kterou dostal, využil. "Jsem rád, že jsem pomohl týmu a trefil se na evropské scéně. Otevřel jsem si střelecký účet. Těší mě, jak skvěle jsme to s kluky zvládli. AS Řím neporazíte každý den, jsme za to moc rádi, ale jedeme dál," uvedl pro klubovou televizi Jurečka, který se dosud v pohárech trefil jen v předkolech.

Člen širšího kádru české reprezentace skóroval teprve podruhé od 24. září a ligového derby se Spartou (1:1). Branky proti slavnému AS si nesmírně cenil. "Je to pro mě obrovská meta, vážím si toho. Už jsem měl nějaké šance v Ženevě, v jiných zápasech taky. Asi to přišlo v pravou chvíli. Určitě to pro mě bude vzpomínka do konce života," řekl Jurečka.

Proti finalistovi minulého ročníku Evropské ligy otevřel skóre v 50. minutě, kdy zblízka dotlačil míč přes padajícího obránce těsně na čáru. "Byla to branka z kategorie šťastnějších, na to se ale historie snad ptát nebude. Mojma (Chytil) nějak zakončoval z úhlu, zkoušel jsem to dorazit. Doskákalo to za brankovou čáru," konstatoval Jurečka.

Ocenil povedenou střelu Lukáše Masopusta, který v 74. minutě zvýšil na 2:0. "První gól nás uklidnil, Lukáš Masopust to pak pojistil krásnou střelou. To jsem od něj ještě neviděl, možná jen na tréninku," smál se Jurečka. "Výsledek 2:0 je super, za dobrou práci jsme byli odměněni," doplnil bývalý hráč Slovácka.

Vyzdvihl také brankáře Aleše Mandouse, jenž za stavu 1:0 vychytal v šanci Andreu Belottiho. "Po vstřelení branky je následujících pět minut klíčových. Mandy nás podržel, musíme mu ještě poděkovat. Vítězství je zásluha celého týmu, předvedli jsme agresivní, bojovný výkon. To nás odměnilo. Na tento večer nikdy nezapomenu," řekl Jurečka.