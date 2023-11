Kuchta v krizi? Podle dat dává víc průnikovek a častěji střílí. V Evropě čeká na gól 10 zápasů

Převtělil se ze střelce do tvůrce hry? A nemůže to být pro Spartu problém? Kolem útočníka Jana Kuchty (26) je v posledních týdnech živá diskuze o jeho gólovém přínosu pro letenský tým. Poslední soutěžní branku vstřelil 8. října v Hradci Králové. A co rezonuje ještě víc – v evropských pohárech se v této sezoně neprosadil ani jednou.

V minulé sezoně nastřílel útočník, kterého Sparta vykoupila z Ruska za přibližně 2,5 milionu eur (asi 63 milionů korun), celkem 16 branek. Společně s Tomášem Čvančarou a Lukášem Haraslínem tvořili trio, které dotáhlo Pražany k ligovému titulu a do finále MOL Cupu.

V létě však došlo k jisté modifikaci ofenzivního trojzubce – místo Čvančary, který odešel do Mönchengladbachu, obsadil nováček Veljko Birmančevič. Trenér Brian Priske tak za předělaného hroťáka dosadil na pravý kraj typické křídlo, které se výrazně podobá Haraslínovi.

Ze střelce se stal špílmachr

Jsou to právě tito dva křídelní hráči, kteří v tabulce ligové produktivity atakují přední příčky. Kuchta je až za nimi. Přitom se do šancí dostává, jen je neproměňuje. Když se podíváme na ofenzivní statistiky v průměru na 90 minut v minulé sezoně a v té aktuální, zjistíme, že se zhoršil v počtu branek na zápas a klesla mu i hodnota očekávaných branek (xG).

Co se týká střelecké aktivity, je na tom Kuchta ještě lépe. Data navíc lícují s tvrzením, že se Kuchta vžil do role špílmachra. V lize má už čtyři asistence. Z hráčů, kteří nastupují na hrotu, má víc jen momentálně zraněný Rafiu Durosinmi (5).

Porovnání Kuchty s Durosinmim. Opta by Stats Perform

Kuchta se v této sezoně daleko víc pouští do průnikových přihrávek. V minulém ročníku se pokusil o 0,23 průnikové přihrávky na zápas. Nyní má téměř dvojnásobnou hodnotu.

"Pořád si myslím, že je pro Spartu nesmírně důležitým hráčem, co to nahoře odpracuje a napadá. Pomáhá tím spoluhráčům a pro Spartu je, co se týče gólů důležité, že to tam padá Birmančevičovi s Haraslínem," myslí si Zdeněk Ščasný, bývalý trenér Letenských.

V Evropě na nule

Ovšem jakmile Sparta přepne do Evropy, Kuchtova produktivita klesne na nulu. Na vstřelenou branku v evropských pohárech čeká už deset zápasů v řadě. Naposledy se radoval 25. listopadu 2021 v dresu Slavie proti Feyenoordu. V této sezoně odehrál v rudém osm pohárových zápasů, osmkrát vystřelil na branku, přičemž hodnota xG mu ukazuje 1,94, ale kolonka vstřelených branek zeje prázdnotou.

"Vedl jsem ve Spartě skvělé útočníky jako byli Siegl, Lokvenc, Lafata a na každého tohle období přišlo. A pak zase měli období, kdy tam padalo všechno. Jak jsem řekl, Sparta má jiné hráče, kteří jsou schopní vstřelit gól. Kdyby Sparta spoléhala na jednoho střelce, co dá za sezonu 25 gólů, tak by to pro ni byl problém, ale takhle ne. Je jen otázkou času, kdy to Kuchta zlomí a bude odměněný za tu práci, co teď odvádí," myslí si Ščasný.

Uváděná data jsou v průměru na 90 minut. Wyscout

V podobném duchu jedná i sparťanský kouč Brian Priske. Kuchtu podržel v sestavě i přes jeho skandál na reprezentačním srazu. Proti Zlínu však 26letý forvard zahodil minimálně tři obrovské šance. "Vybral jsem nejlepší možnou sestavu. Souhlasím s rozhodnutím reprezentace. Je na Kuchtovi, aby na to odpověděl. Dnes se mu to v mnoha ohledech povedlo, jen se mu nepodařilo skórovat," řekl dánský trenér po utkání se Zlínem.

"Jeho role se nezměnila, pořád je stejná. Někdy je součástí výstavby, jindy, jako dnes, si hlavně nabíhá, v čemž patří k nejlepším v lize. Potřebuje pracovat pro tým i v obraně. Jestli mám obavu, že nedává góly? Slovo obava by se mělo používat opatrně. V minulých utkáních měl šance stejně jako dnes, které by měl proměňovat. O tom už rozhodují individuální kvality a soustředění. Musí si to vyhodnotit sám, aby zjistil, jak může detaily překlopit na svou stranu," dodal Priske.

Ani Ščasný nevidí Kuchtovu současnou proměnu jako důvod k personálním změnám. "Třeba mu tam pak spadne gól v řadě zápasů za sebou, nebo vstřelí právě on tu postupovou branku. A třeba rozhodne už zápas proti Betisu," zůstává pozitivní trenér, který v sezoně 2015/16 dovedl Pražany do čtvrtfinále Evropské ligy.