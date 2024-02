Lingr byl u remízy Feyenoordu s AS. Karabach šokoval Bragu, AC Milán si doma poradil s Rennes

Po Lize mistrů odstartovala svou jarní část také její mladší sestra – Evropská liga. A k vidění bylo hned několik zajímavých výsledků. Zatímco vpodvečer AS pouze remizovalo na půdě Feyenoordu, v jehož dresu se objevil i český reprezentant Ondřej Lingr, druhý italský celek AC Milán večer rozstřílel doma Rennes 3:0. Střelecky se dařilo i Karabachu, který šokoval výhrou 4:2 domácí Bragu. Gólu se nedočkali pouze fanoušci v Lens, kam přicestoval bundesligový Freiburg.

Vlci hrající v černých dresech byli od úvodu velmi aktivní. V 10. minutě ukázal poprvé svá kouzla Paulo Dybala, jenž našel za obranou Lorenza Pellegriniho, tomu se však nepovedlo obejít domácího brankáře. Obrovská šance přišla ve 21. minutě i na druhé straně. Igor Paixao byl při svém sólu do pokutového území nezastavitelný, jenže nakonec namířil míč jen těsně vedle levé tyče. V atraktivní první půli zvonilo i břevno, které nastřelil ve 41. minutě Leandro Paredes. Poslední slovo před odchodem do šaten měl ale přece jen aktivní Paixao, jenž nechytatelnou hlavičkou překonal Mileho Svilara.

AS Řím po změně stran přeřadil na vyšší rychlostní stupeň, což vedlo v 67. minutě k vyrovnání. Milimetrově přesný centr od Leonarda Spinazzoly skončil na hlavě Romelua Lukaka, který namířil míč do sítě. V závěru střetnutí se domácí dostali do dvou velmi dobrých šancí. Pokus Santiaga Giméneze zlikvidoval Svilar a překvapivé střela od Luky Ivanušece skončila jen na tyči. Vyrovnaná bitva tak na nizozemské půdě dospěla k remíze.

Brzké otevření skóre mohl v Hamburku obstarat Oleksandr Zubkov, povedenou střelu ale předčil svým zákrokem Pau López. Při druhém nadějném pokusu ukrajinského záložníka se měli na pozoru obránci Marseille, kteří s blížící se půlhodinou hry na poslední chvíli zakročili. Krátce předtím si frustrovaní hráči Šachtaru stěžovali na neponechanou výhodu, kvůli níž nedostal Eguinaldo šanci skórovat. Olympique se do hry dostal až v závěru poločasu, pořádnou příležitost si však nevytvořil.

Zčistajasna se rozhodl obstarat hostům vedení střelou z úctyhodné vzdálenosti Azzedine Ounahi, ta však skončila těsně vedle. S blížící se hodinou hry přišly v rychlém sledu nadějné příležitosti na obou stranách, ani jedna ale rozvlnění sítě nepřinesla. Chvíli nato však utnul čekání na gól zkušený Pierre-Emerick Aubameyang, k němuž na zadní tyči propadl centrovaný míč. Poté, co konečně otevřeli skóre Olympionici, se o čtyři minuty později prosadili i Horníci. Asistent u první branky Jonathan Clauss promáchnul ve snaze odkopnout míč, čehož využil Mykola Matvijenko utaženou ranou k tyči. Závěr vyrovnaného klání přinesl další dvojici slepených gólů. Nejprve se totiž v 90. minutě trefil po tečované zpětné přihrávce Iliman Ndiaye, před konečným hvizdem však stihl hlavou odpovědět Eguinaldo.

Již ve druhé minutě se po rychlé kombinaci ocitl tváří v tvář brankáři domácí Viktor Gyökeres, ale míč nedokázal usměrnit. Na druhé straně hlavičkoval po skvěle zahraném rohu Auréle Ameda, parádním zákrokem se ovšem blýskl Antonio Adán. Ameda se v 31. minutě stal nešťastníkem. Ve snaze o odkopnutí prudkého centru Marcuse Edwardse si vstřelil vlastní gól. O 10 minut později dostali zelenobílí výhodu v podobě penalty. Gyökeres poslechl svůj střelecký instinkt a napálil míč do levého dolního rohu. Švýcaři odpověděli nejlépe, jak mohli. Ve 42. minutě doskákala odražená přihrávka na malé vápno před Filipa Ugriniče, ten se rozhodl pro střelu z voleje, která zapadla sítě.

Snový začátek druhého poločasu zajistil pro Sporting Goncalo Inácio. Na nadýchaný přímák vyskočil ze všech nejvýše a jeho hlavička zamířila do středu branky. V 55. minutě dostal šanci na přidání v pořadí čtvrté branky Pedro Goncalves, ale jeho technický pokus mířil z hranice šestnáctky pouze do tyče. Young boys se hnali za kontaktní brankou, celý tým Sportingu byl však proti. Obrana si společně s brankářem dokázala poradit například s dlouhými auty a hostující útok se navíc nadále pokoušel navýšit skóre. K lepšímu výsledku domácím nepřispěl Mohamed Camara, který v 89. minutě viděl druhou žlutou kartu.

Hned v sedmé minutě se soupeři představila hlavní ofenzivní hvězda domácích. Rafael Leao se skvělým zpracováním křižné přihrávky dostal do střelecké pozice a jeho tečovaný pokus skončil na břevně. Další vzrušení přišlo až ve 32. minutě, kdy centr Alessandra Florenziho našel hlavu Rubena Loftuse-Cheeka, který zakončením ke vzdálenější tyči otevřel skóre. Ve zbytku první půle Rossoneri kontrolovali hru, stříleli však pouze z dálky.

Krátce po změně stran potvrdil své novoroční střelecké schopnosti Loftus-Cheek, když se po rohovém kopu jako první dostal k odraženému míči, který opět hlavou dopravil do odkryté brány. Anglický záložník se zatím v milánském dresu prosadil sedmkrát, z toho hned šestkrát od začátku roku 2024. Po chvilce navíc obranu Rennes pohlednou kombinací rozebral Theo Hernández s Leaem a portugalský křídelník zvýšil již na 3:0. Zápas poté začal být otevřenější na obou stranách hřiště. Francouzští brankáři Mike Maignan a Steve Mandanda však žádný další balon za svá záda nepustili.

Oba celky začaly opatrně a na nebezpečnější situace se čekalo až do 29. minuty, kdy tečovaná střela Joaa Mária z hranice pokutového území skončila jen těsně nad brankou hostů. Benfica poté ožila a v další desetiminutovce byl dvakrát blízko ke skórování Rafa. Nejprve po dobré přihrávce Ángela Di Maríi pálil jen do boční sítě, o chvíli později si navedl míč z levé strany a trefil břevno. Neujal se ani další pokus Joaa Mária z velkého vápna, a Estádio da Luz tak v prvním poločase gól nevidělo.

Velký zmatek před brankou Toulouse nastal v 48. minutě po Di Maríově rohovém kopu, který Argentinec zkoušel kroutit přímo do branky. Hosté ale přežili tento pokus i následnou skrumáž. Ještě zásadnější byl další roh Benfiky, po kterém míč trefil ruku Logana Costy a rozhodčí po kontrole u videa nařídil penaltu. S tou si Di María v 68. minutě poradil a otevřel střelecký účet utkání. Zvýšit vedení mohl po chvíli Arthur Cabral, kterého po výborné přihrávce za obranu vychytal Guilaume Restes. V 75. minutě nedokázal Fredrik Aursnes odkopnout balon z vlastního pokutového území, ten tak doputoval k Mikkelu Deslerovi a najednou bylo vyrovnáno. Vše nasvědčovalo tomu, že Portugalci již nic nevymyslí, ale v samém závěru nastaveného času přišlápl Christian Mawissa Elebi ve vlastním vápně nohu Marcose Leonarda. Hříšník byl po druhé žluté kartě vyloučen a pískala se další penalta. Tu opět Di María s klidem proměnil a upravil na 2:1.

Pozici favorita prokázala Braga hned ve třetí minutě, kdy se k přesné přihrávce dostal Álvaro Djaló a od vstřelení branky jej dělil pouze připravený Andrej Luňov. Ázerbájdžánci se ale věhlasnějšího soupeře rozhodně nezalekli. Těsně před uplynutím 20 minut upadl v souboji s Víctorem Gomézem Elvin Cafarquliyev a vybojoval svému celku pokutový kop, který proměnil Marko Jankovič ranou do pravé části branky. Tlak Minhoťanů se dlouho nedostavil, přesto stihli do konce poločasu srovnat skóre. Zmatky v obraně Karabachu využil Simon Banza, který z dorážky dotlačil míč do sítě.

Vyrovnávací trefa ale na aktivitě hostů neubrala, ba naopak. V 54. minutě využili děravé obranné zdi Bragy při přímém kopu, po němž vyběhl za míčem také Luňov. Chytřejším hráčem na hřišti se ale ukázal Abdellah Zoubir, který se čistým způsobem dostal přes ruského gólmana a poté měl již dostatek času a prostoru zakončit. Ofsajdové postavení hostů nebylo po zásahu videa potvrzeno, což nakoplo Karabach k ještě větší aktivitě, která vyústila v další dvě trefy v relativně krátkém sledu. Pod tou třetí se opět s nutností zásahu videorozhodčích podepsal Yassine Benzia. Dvěma brankami v utkání se zaskvěl Zoubir, který v 69. minutě nikým nehlídaný pojistil Jezdcům vítězství. V závěru zápasu jen korigoval na konečných 2:4 Joao Moutinho z penalty.

Oba celky začaly zápas poněkud vlažně a oproti šancím bylo k vidění jen několik faulů. První příležitost oživit dění utkání mohla přijít v 18. minutě, po pádu Elyeho Wahiho ale rozhodčí Bartosz Frankowski penaltu neodpískal. Vzápětí se branky nedočkal hostující Roland Sallai, jehož pohotová střela skončila na břevně. Útočné výpady se do poločasového hvizdu přelévaly ze strany na stranu, všechny ale skončily stejně – neúspěšně.

Druhý poločas se rozehrál ve větším tempu. Doposud nejaktivnější hráč hostů Sallai se ve 49. minutě opět dostal blízko brankáře Briceho Samby, ten ale předvedl reflektivní zákrok a jednou rukou zvládl změnit směr balonu do bezpečí. Ještě blíže první brance zápasu byl v 70. minutě Massadio Haïdara, jenž zakončoval po rohu z malého vápna, rozehrávku kopu si ale domácí zcela nepohlídali a o branku je připravil ofsajd. Odvolaná trefa mrzela Lens o to víc, když se změny skóre do konce utkání již nedočkalo.

