První místo mě motivuje, je to hrozně lákavé, říká před Servette trenér Trpišovský

Pro trenéra Jindřicha Trpišovského (47) je velkou motivací a lákadlem poprvé v historii dovést fotbalisty Slavie k vítězství ve skupinové fázi pohárů. Pražané před šestým kolem Evropské ligy proti Servette Ženeva drží dvoubodový náskok v čele tabulky před AS Řím a výhra by jim bez ohledu na výsledek druhého utkání zajistila první místo. Kouč Pražanů na tiskové konferenci upozornil, že švýcarský tým je dál než v září, kdy červenobílí ve venkovním vzájemném duelu zvítězili 2:0.

Slavia v pohárech už třikrát skončila ve skupině druhá, triumf ale ještě nikdy nevybojovala. Prvenství by jí přineslo postup přímo do osmifinále soutěže. "Strašně rád se Slavií dosahuji věcí, které se nám ještě nepodařily. Hrozně mě to vždy motivuje. Takže to, že to může být poprvé, je pro mě hrozně lákavé a vážím si toho. Zvlášť když téhle mety můžeme dosáhnout doma. Je to důležité po všech stránkách, ať už z pohledu koeficientu nebo prestiže," řekl Trpišovský.

"Navíc víme, že by první místo znamenalo na jaře o dva zápasy méně. Když vidím týmy, které v soutěži jsou, je to důležité. V osudí čekají pravděpodobně nejsilnější týmy od doby, kdy jsme do jarní části evropských pohárů postupovali," doplnil slávistický trenér.

Tabulka skupiny G. Livesport

V úvodním utkání skupiny jeho svěřenci zápas proti Servette kontrolovali a vyhráli 2:0. Aktuálně ale švýcarský vicemistr drží sérii 12 soutěžních utkání bez porážky. "Viděl jsem jejich zápas s Young Boys Bern, kde remizovali 1:1 a hráli výborně. Je to úplně jiný tým než v úvodu sezony. I když hrají stejným stylem, hodně se posunuli. Oproti prvnímu zápasu proběhly nějaké personální změny. Hráči si možná zvykali na rukopis nového trenéra, který tam nastoupil v létě," přemítal Trpišovský.

"Jsou mnohem vyspělejší. Myslím, že to bude podobné prvnímu utkání, ale s větší týmovou organizací a kvalitou. Můžeme čekat důrazný zápas, mají silnou obranu, vzadu jsou fotbaloví. Vepředu je nebezpečný Bedia, pozor si ale musíme dát na všechny čtyři ofenzivní hráče," doplnil Trpišovský.

Slavia postrádá několik hráčů

Slavii stejně jako před posledním ligovým utkáním s Mladou Boleslaví chybí několik hráčů. "Lukáš Masopust je mimo do konce (podzimní) sezony vinou svalového zranění. Navíc jsou mimo hráči, kteří nejsou na soupisce pro Evropskou ligu. Matěj Jurásek je v lepším stavu, ale není v takové zdravotní kondici, aby se mohl připojit k týmu. Stav Lukáše Provoda se lepší, na 99 procent ale ještě nebude k dispozici. Nemoc ho bohužel skolila a zotavuje se z následků. Honza Bořil od pondělí trénuje s týmem," přiblížil Trpišovský.

Podle spekulací některých médií se Slavia zajímá o reprezentačního brankáře Jindřicha Staňka z Plzně. Trpišovský ale popřel, že by teď Pražané řešili posílení gólmanské pozice. "Mandy (Aleš Mandous) je aktuálně jasná jednička, podává výborné výkony, naposledy nás podržel proti Boleslavi. Hraje fantasticky nohama, dokáže nám pomoci v těžkých situacích. Koli (Ondřej Kolář) má určité zdravotní problémy, které ho dlouhodobě trápí," řekl kouč.

"Mandy chytá tak, že teď vůbec není téma přemýšlet nad nějakou změnou. Co bude v zimě, uvidíme po skončení podzimní sezony. Hodně to bude souviset s Ondrovým nastavením, jak bude v kariéře pokračovat. Nechci za něj mluvit," dodal Trpišovský.

Přehled utkání Slavia – Servette (14. prosince, 18:45)