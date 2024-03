AC Milán – Slavia: Rossoneri už ne, spíš muži v černém. Jak Italové zkombinovali gotiku a hip hop v kasovní trhák

Na přelomu 80. a 90. let minulého století nebylo slavnějšího fotbalového dresu. Vždyť borci v trikách se svislými červenými a černými pruhy válcovali Evropu, Van Basten a spol. se pětkrát během sedmi let prostříleli do finále prestižní Ligy mistrů. Jenže každá moderní epocha tradice mění nebo rovnou ruší. A tak si v Miláně, věhlasném městě módy, nechali zhotovit zcela převratnou kolekci dresů. Hráči AC v nich mohou vyběhnout v některém ze dvou zápasů osmifinále Evropské ligy proti Slavii.

Proč je bílá (venkovní) a černá (domácí) sada, v pořadí už čtvrtá pro tuto sezonu, tak jedinečná? Tak třeba proto, že se jedná o nejprodávanější trika v historii tohoto velkoklubu, a to je vzhledem k bohaté minulosti co říct. Přitom je Milán uvedl na trh pouze před necelým měsícem! Nastoupil v nich v domácím duelu s Neapolí a černá kombinace mu hned přinesla štěstí, když vyhrál 1:0.

Na vývoji limitované kolekce se podílela streetwearová značka Pleasures z Los Angeles, známá pro svůj inovátorský přístup k oblečení. Produkt se vytvářel s ohledem na 27 milionů fanoušků klubu ve Spojených státech. Milánští by se v nových sadách měli objevovat pouze v tomto ročníku. Každý kousek tak bude mít vysokou sběratelskou hodnotu.

Internetové objednávky fanoušků jen prší… Čtvrtek 8. února se stal ekonomicky nejúspěšnějším dnem klubu z hlediska online prodeje, předchozí rekord přitom rozdrtil nárůstem o 69 procent! Cena jednoho kusu se stihla vyšplhat až k šesti tisícům korun.

Stejná značka obléká celebrity showbyznysu jako modelka Kylie Jennerová či zpěvák The Weeknd. Trika jsou unikátní tím, že jejich základ není "čistý", jak je zvykem, nýbrž celý povrch dresu je posetý výrazným vzorem. Tohle provedení odkazuje do hiphopové kultury, která právě v Los Angeles silně rezonuje. Vzor pak tvoří architektonické prvky, použité na slavné milánské gotické katedrále Narození Panny Marie.

Hitem se stala především krémová varianta. "Ty dresy vypadají skvěle, jsem nadšený, že je můžu nosit. Podobné jsem dosud nikdy neviděl," vyzdvihl francouzský útočník Oliver Giroud.

Zažitá přezdívka klubu rossoneri (čili červenočerní) však jako kdyby už neplatila, z těchto barev zbyla v nové kolekci jen černá…