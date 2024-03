AC Milán – Slavia: Nesmíme moc vnímat, kde a s kým hrajeme, řekl Zima

Uděláme všechno pro to, abychom byli úspěšní, burcuje Zima před zápasem proti AC

Obránce David Zima (23) věří, že fotbalisté Slavie mohou ve čtvrtečním úvodním osmifinále Evropské ligy favorizovaný AC Milán překvapit. Podle českého reprezentanta bude klíčové, aby si Pražané příliš nepřipouštěli, proti jak silnému soupeři hrají. Zima také na tiskové konferenci uvedl, že je nadšený z návratu na slavný stadion San Siro, kam zavítal už s FC Turín, kde působil před návratem do Edenu ještě v lednu.

Slavia má podle Zimy větší šance tím, že půjde jen o jeden dvojzápas. "Tohle je vyřazovací fáze, v lize máte 40 zápasů, během kterých se střetnete dvakrát. Ve čtvrtek to bude rarita. Má to svá specifika. Nesmíme vnímat, kde a s kým hrajeme. Uděláme všechno pro to, abychom byli úspěšní," citoval klubový web Zimu z tiskové konference..

S Turínem na San Siru dokázal vloni v lednu v oslabení zvítězit nad AC v osmifinále domácího poháru 1:0 po prodloužení. "Na San Siro mám spoustu vzpomínek. Hráli jsme tady třetí kolo Serie A a prohráli 1:3. Tehdy jsem zápas sledoval jen z lavičky," podotkl Zima.

"Lepší vzpomínku mám z minulé sezony, když jsme na San Siru vyřadili AC z domácího poháru. Je to super stadion, na kterém soupeří nejlepší týmy na světě. Cítím z něj naprosté nadšení z fotbalu," pochvaloval si reprezentační obránce.

Těší se na souboje s ofenzivními hvězdami domácích. Na hrotu útoku aktuálně třetího týmu Serie A nastupuje Olivier Giroud, na křídle pak Rafael Leao. "S Leaem jsem se už párkrát setkal. Napoprvé to bylo dost složité, ještě jsem ho neznal a občas to hořelo. Postupem času a každým dalším zápasem přišla zkušenost a sebevědomí, mé výkony gradovaly," řekl Zima.

"Pořád je to ale top hráč světového formátu, který je rozdílovým článkem celého týmu. Budu šťastný, když nastoupí všechny hvězdy. Pulišič, Giroud, Hernandez – na souboje s nimi se těším," doplnil.

V Turíně působil od léta 2021 a novinářům odpovídal i v italštině. "Teď jsem si uvědomil, že na tiskové konferenci jsem v Itálii ještě nebyl. Co se týče klasických rozhovorů, první jsem zvládl asi po pěti měsících," řekl Zima s úsměvem.