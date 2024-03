Závěr zápasu byl neuvěřitelný, jásal Schick po postupu a uznal kvality Karabachu

Po obrovské senzaci ve čtvrtek večer v Evropské lize sahal Karabach, když měl na lopatě Leverkusen. Německému klubu hrozila první soutěžní porážka sezony, v nastavení ovšem znovu ukázal obrovskou vůli a obrátil skóre na konečných 3:2, což mu zajistilo postup do další fáze soutěže. Do hlavní role se přitom obsadil Patrik Schick (28).

První vzájemný duel obou týmů v osmifinále Evropské ligy minulý týden skončil nerozhodně 2:2 a český útočník srovnával ve druhé minutě nastavení. Rovněž včera vedl ázerbájdžánský celek o dvě branky, závěrečnou třetinu odvety ale strávil v početní nevýhodě a Bayer přesilovku zužitkoval. V 72. minutě mu dal naději Jeremie Frimpong, ve třetí minutě nastavení srovnal Schick a tentýž hráč dal o několik minut později i postupovou branku.

Leverkusen se o povedené závěry může opřít, v období od 80. minuty nastřílel za celou sezonu už dvacet soutěžních gólů. I díky vůli suverénně vede tabulku Bundesligy a má velkou naději na triumf v DFB-Pokalu.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

"Závěr byl neuvěřitelný, pocity jsou skvělé. Stejně jako v prvním utkání to bylo bláznivé a museli jsme bojovat až do konce. Jako pro útočníka je pro vás samozřejmě pěkné, když naskočíte do zápasu a dáte dvě branky," prohlásil po závěrečném hvizdu Schick.

"Karabachu patří velké uznání a pochvala, hrál úplně jiným stylem, než jakým se prezentují soupeři v naší lize, hodně nám to znepříjemnil," uznal Schick kvality soupeře.