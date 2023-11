ŠESTKA: Stavjaňa proti finské legendě, past na Rudé ďábly i moravský šlágr o bronz

Že se každý den nehraje finále mistrovství světa, neznamená, že by byla nouze o přitažlivé zápasy. To potvrdí každý správný sportovní fanoušek. Spíš má mnohdy opačný problém – aby mu žádný takový neutekl. Od této sezony v tom pomáhá speciální rubrika Livesport Zpráv. Na každý den od úterý do neděle vždy vybere jeden zajímavý duel, jenž by neměl z jakéhokoliv důvodu utéct pozornosti. Dohromady jich je šest – jako stěn na hrací kostce.

Úterý 28. listopadu

Banská Bystrica – Nitra

Pod Urpínem se chystá velká premiéra. Tamním hokejovým fanouškům se poprvé představí nový kouč jejich týmu, legendární Fin Raimo Helminen. Se 331 starty za reprezentaci je rekordmanem své země, teď má probudit k životu Banskou Bystrici. Premiéra se mu povedla, když Berany dovedl k výhře v prodloužení, další zápas však tým mrštil zpět do kolejí porážek. Trojnásobní mistři ze sklonku minulé dekády jsou nyní až čtvrtí od konce.

A na zlepšení to nyní příliš nevypadá. Nitra popírá dogma, že týmy pod vedením českého kouče Antonína Stavjani hrají defenzivní hokej – pyšní se druhým nejlepším útokem ligy. Bystricu naopak trápí hra dozadu, propustnější obranu má jen poslední Humenné. Pro domácí nevěstí nic dobrého ani fakt, že Nitra je nejlepším celkem podle výsledků venku, kde zvítězila už čtyřikrát za sebou za plný počet bodů. A s prázdnou neodjede ani tentokrát.

Středa 29. listopadu

Galatasaray – Manchester United

Po odehraných dvou třetinách základního programu fotbalové Ligy mistrů je zajímavý pohled na tabulku skupiny A, v níž je suverénní stoprocentní Bayern Mnichov a druhou postupovou příčku drží o skóre FC Kodaň. Teprve za ním je Galasaray Istanbul a pořadí uzavírá Manchester United. Což je navzdory kolísavým výsledkům Rudých ďáblů prvotřídní senzace. V Istanbulu má Erik ten Hag poslední šanci, jak postup zachránit.

Což pro něj není před návštěvou Istanbulu z několika ohledů zrovna povzbudivá zpráva. United totiž hlásí rozsáhlé personální problémy, na marodce evidují sedm hráčů v čele s Casemirem a Eriksenem, Rashford se Sanchem jsou v trestu a nad Höjlundovým startem se vznáší otazník. Anglický velkoklub hrál na stadionu Galatasaraye třikrát a za 270 minut nedal jediný gól. Minule tam prohrál 0:1 a nebude překvapením, pokud padne i nyní.

Čtvrtek 30. listopadu

Česko – Kongo

Pro české házenkářky začne mistrovství světa stejně, jako končilo to minulé – zápasem s outsiderem z Konga. Právě s ním si připsaly na minulém šampionátu jedinou výhru. A nerodila se lehce, v poločase byl stav vyrovnaný. To už ani jeden z týmů neměl naději na postup ze skupiny, teď se začíná s čistým stolem. Na začátku turnaje mají vedle toho všichni dost sil a také základní cíl – začít úspěšně.

Což s sebou přináší jistou nervozitu a snahu především neudělat chybu. Afričanky nejsou zvyklé dávat moc branek, za uplynulý rok se vyšplhaly maximálně na 26 tref, a to i proti konkurenci ze svého kontinentu. Zápas spíš nabídne dobývání jejich urputné obrany, příliš gólů se očekávat nedá. Zmíněný minulý duel skončil předloni výhrou českých reprezentantek 24:21. A přes 50 branek by nemělo padnout ani teď.

Pátek 1. prosince

Schalke – Osnabrück

Pro fanoušky Schalke jsou poslední měsíce neradostné. Modrobílý klub, jenž se před pěti lety stal německým vicemistrem, nyní balancuje na hraně pádu do třetí ligy. Tři kola před koncem podzimní sezony mu patří v tabulce druhé nejvyšší soutěže třetí místo od konce a v pátek jej čeká klíčový duel proti poslednímu Osnabrücku, na nějž má momentálně náskok šesti bodů. Pokud zvítězí, zajistí si klidnější zimu.

Oba týmy inkasovaly ve 14 startech shodně 33 branek, což činí průměr 2,36 na zápas a nejhorší obranu v lize. Do zadní linie Schalke naskočil v průběhu podzimu někdejší český reprezentant Tomáš Kalas a rychle si vydobyl místo v základní sestavě. Zatím odehrál pět komplet zápasů, dva z nich Schalke vyhrálo, což pro něj není v těchto dnech samozřejmostí. Proti Osnabrücku, týmu s aktuálně nejhorší formou v soutěži, si připíše další tříbodový zisk.

Sobota 2. prosince

Olomouc – Slovácko

Zatímco první dvojice fotbalové ligy je od začátku sezony neměnná a už si vypracovala devítibodový náskok na zbytek startovního pole, za nimi se to přelévá v boji o třetí místo. Momentálně se z něj těší Slovácko, které jej pojede hájit na hřiště čtvrté Olomouce, na níž má náskok jednoho bodu. A zatímco domácí po výborném začátku sezony pomalu ztrácejí dech (a nezakryje to ani výhra v Karviné), hosté se naopak rozjíždějí.

Po čtyřbrankovém triumfu v Plzni si poradili doma s Ostravou, trenéru Svědíkovi se vyplácí změna rozestavení, která přišla po prohře na Slavii. Od přechodu na čtyřobráncový systém jeho svěřenci neprohráli (dvě výhry a dvě remízy) a nyní si dělají zálusk na další příspěvek v Olomouci, která z posledních pěti domácích vystoupení uspěla v jediném. Slovácku se na Andrově stadionu daří, včetně poháru tam bodovalo pětkrát v řadě a sérii prodlouží.

Neděle 3. prosince

Barcelona – Atlético Madrid

Často to v posledních letech býval zápas o první místo, nyní mezi španělskými giganty půjde "jen" o třetí příčku. Na tu první ztrácejí oba shodně čtyři body a vzhledem k lehkému losu vedoucího Realu (doma s Granadou) se odstup nejméně pro jednoho z nich ještě zvětší. Zvlášť mistrovská Barcelona zaostává za očekáváním, jako by na ni dolehl fakt, že celou sezonu stráví mimo rekonstruovaný Camp Nou.

Její zápasy s Atlétikem se v posledních letech vyznačují jednou zvláštností – v minulých sedmi v lize nepadlo ve druhém poločase víc branek než v tom prvním. Pětkrát se rozhodlo v úvodní půli o vítězi, dvakrát skončil poločas i zápas nerozhodně. Jako zatím poslední zařídil vítězství po změně stran ještě Lionel Messi, a to 1. prosince 2019. Kdo duel prohraje, zřejmě vyletí ze hry o titul. Opatrnost bude znát, proto padne víc branek až po pauze.