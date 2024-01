City zlomili kletbu stadionu Tottenhamu, rozhodl Aké. Na Stamford Bridge branka nepadla

Manchester City zvítězil ve čtvrtém kole FA Cupu na hřišti Tottenhamu 1:0 a postoupil do další fáze poháru. Pasivitu Spurs potrestal v 88. minutě Nathan Aké, který vsítil vůbec první gól Citizens na Tottenham Hotspur Stadium z dosavadních šesti duelů a posunul svůj tým do osmifinále. Chelsea na Stamford Bridge remizovala 0:0 s Aston Villou, o postupujícím tak rozhodne až odvetné utkání.

Do utkání vstoupili Citizens aktivně, když už v páté minutě dorazil míč do sítě Spurs Bobb, radost norskému hráči však brzy vzal zdvižený praporek. Po úvodní dominanci hostů se začali více do hry dostávat i svěřenci Angeho Postecogloua, obrana Manchesteru ale fungovala velmi kompaktně. The Sky Blues tak postupem času začali hrozit především z protiútoků.

Skvělý defenzivní výkon však předváděl i Micky van de Ven, jenž několikrát důrazně přerušil slibně se rozvíjející výpady hostí. V úvodu druhé půle si šance vytvářeli Citizens. Jedna taková přišla ve 48. minutě, kdy propadl ve vápně míč k Juliánu Álvarezovi, jeho střelu ale zvládl na poslední chvíli zblokovat skluzující van de Ven. Hosté o svou dominanci brzy přišli.

Zanedlouho po šanci argentinského mistra světa se k zakončení dostal Brennan Johnson, City však zachránil včasným vyběhnutím Stefan Ortega. V poslední desetiminutovce se po nejistém odkupu Spurs dostal k zakončení Bernardo Silva, ke svoji smůle ale trefil jen prostor, kde byl připraven Guglielmo Vicario. Rodák z Udine pak podržel domácí i při střele střídajícího Jérémyho Dokua. Hosté se ale přece jen dokázali v 88. minutě prosadit, když dostal po rohovém kopu míč do sítě důrazný Aké a zápas rozhodl.

Za úspěchem hosté málem vykročili už v úvodu. Hlavičku Youriho Tielemanse sice ještě Djordje Petrovič vytáhl nad břevno, po rohovém kopu už ale dorážející Douglas Luiz dopravil míč do sítě. Brazilec však balon tečoval rukou, což neuniklo videorozhodčímu. V 18. minutě se dostal po minele v rozehrávce Villans do obrovské šance Cole Palmer, sám před bránou ovšem selhal a nechal vyniknout Emiliana Martíneze.

Palmer se připomněl i před půlhodinou zápasu, kdy po jeho výborné práci zakončoval z malého vápna Noni Madueke. Jenže ani on dobře postaveného Argentince nepřekonal. Po změně stran se obraz hry příliš nezměnil a míč nadále držela častěji Chelsea. Modrým se však nedařilo nacházet skulinky v defenzivě Lvů, natož si vytvářet gólové příležitosti.

V 74. minutě mohla naopak udeřit trpělivě bránící Aston Villa. Matty Cash se prohnal kolem několika zaskočených soupeřů a vyslal nebezpečný pokus směřující na zadní tyč, Petrovič ale výborným zákrokem střelu polského reprezentanta zneškodnil. Závěrečná čtvrthodina pak patřila jednoznačně hostům, žádnou další šanci si ovšem ani oni nevytvořili.

