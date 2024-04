Manchester City překazil Chelsea plány na pomstu a po roce je znovu ve finále FA Cupu

Manchester City přetlačil v semifinále FA Cupu Chelsea 1:0 a nakročil k obhajobě triumfu v soutěži. Diváci vyrovnaného střetnutí ve Wembley si museli i vinou řady zahozených šancí Londýňanů počkat na rozhodující moment až do 84. minuty, kdy procedil balon do sítě Bernardo Silva. Citizens tak při své cestě nejstarší klubovou soutěží zdolali The Blues ve druhém ročníku v řadě a počkají si na nedělní druhé semifinále. Jejich soupeřem by se přitom mohli stejně jako loni stát Rudí ďáblové.

Úvodní minuty příliš útočné podívané nenabídly. V nebezpečných nábězích se sice po chybách obránců Citizens představili hráči Chelsea, ani jednou ale k vážnějšímu ohrožení branky Stefana Ortegy nedošlo. Naopak po čtvrthodině hry mohl po kličce gólmanovi pálit Phil Foden, avšak byl už v příliš velkém střeleckém úhlu, a ani on tak nepředstavoval nebezpečí.

Přes polovinu hřiště se hnal ve 30. minutě sám na brankáře Nicolas Jackson. Ten ovšem rovněž sáhl k obehrání gólmana, po čemž místo zakončení nepřesně přihrával na dobíhající útočníky. O chvíli později se kličkou ve vápně uvolnil Cole Palmer, Ortega ale jeho ránu na vzdálenější tyč vyrazil.

Statistiky utkání. Livesport

Po změně stran se v dalším náběhu ukázal Jackson, jenž konečně sáhl i ke střele. Ortega ji ovšem zneškodnil. Při pokračující akci pak do předbrankového prostoru centroval Palmer, Senegalec v roli hlavičkáře ale opět neuspěl. Záhy uvnitř vápna zakončoval Foden, i Djordje Petrovič však předvedl dobrý reflexivní zákrok. Na prolomení bezgólového stavu si diváci museli počkat.

A to přesně do 84. minuty, kdy před bránu přihrál Kevin De Bruyne a k míči se dostal Bernardo Silva, který jej přes val obránců propasíroval do sítě. Favorizované City tak po dvou ligových remízách konečně v této sezoně dokázalo tým ze západního Londýna porazit a postoupilo do finále. V něm mu bude 25. května soupeřem lepší z nedělního duelu Coventry proti Manchesteru United.

