Klopp po vyřazení z FA Cupu předčasně ukončil rozhovor, naštvala ho otázka reportéra

Jürgen Klopp (56) nepatří mezi nejklidnější trenéry a průchod emocím dal i po včerejším vyřazení z FA Cupu. Liverpool po prodloužení nakonec padl na půdě Manchesteru United 3:4, jeho manažer po závěrečném hvizdu předčasně odešel z rozhovoru pro skandinávskou televizi.

Reds dvakrát sahali po postupu a nezvládli závěry herních období. Na konci druhé půle srovnával na 2:2 Antony, v prodloužení pak jednobrankové manko ze strany domácích vymazal Marcus Rashford a v první minutě nastavení dal vítěznou branku Amad Diallo.

Liverpool má hodně nahuštěný program a svou roli mohl v neděli sehrát i úbytek sil. Na to v jednom ze svých dotazů narazil i reportér Reportér Niels Christian Frederiksen a dočkal se hodně nečekané odpovědi a reakce.

"To je pitomá otázka. Jestli nás vidíte často, můžete se nás jindy zeptat, proč máme tolik energie. Nevím, kolik utkání jsme zatím odehráli my a kolik Manchester United. To je sport. Otázka mě zklamala, ale vy jste si evidentně myslel, že je dobrá," prohlásil rozhořčený Klopp.

Celý rozhovor touto odpovědí nekončil a reportér se chystal položit další dotaz týkající se nabitého programu. "Evidentně nemáte dobrou formu a já na vás nemám nervy," odsekl mu Klopp a po výměně dalších několika vět opustil prostor určený pro rozhovory.

Nejbližší program Liverpoolu. Livesport

Liverpool v závěru února vybojoval triumf v Ligovém poháru a po reprezentační pauze bude bojovat ještě na dvou frontách. Ve čtvrtfinále Evropské ligy poměří síly s Atalantou a společně s Manchesterem City a Arsenalem svede boj o anglický titul, v tuto chvíli je druhý o skóre za Kanonýry.