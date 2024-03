Derby Sparta – Slavia: Rada i Hušbauer v derby víc věří Spartě. Hlavně co nejméně šarvátek, přeje si Polom

Pohárové derby v Edenu nakonec ovládla Sparta. Nyní je na programu odveta o ligové body na Letné. Rudí v případě výhry mohou utéct svému sokovi z Vršovic na rozdíl sedmi bodů. Bylo by pak o vítězi FORTUNA:LIGY rozhodnuto? A v čem by nedělní duel mohl být odlišný od středeční bitvy? Na to odpovídali vybraní experti v anketě Livesport Zpráv.

ANKETA

1) Kdo vyhraje a proč?

2) Co bude jinak oproti poháru?

3) Rozhodne tento zápas o titulu?

Petr Rada (bývalý trenér Sparty a Slavie)

Víc věřím Spartě, je dál

"Bude to znovu hodně zajímavý zápas, věřím ale více Spartě. Je o krůček vepředu. Nehledě na to se na Slavii může podepsat pohárové derby, v němž neudržela náskok o dva góly. Ve fotbale se sice může stát naprosto cokoliv, takhle zkušený mančaft by si ale vedení 2:0 měl zkrátka pohlídat. I proto říkám, že momentálně je o stupínek výš Sparta."

Snad to nebude válka

"Atmosféra určitě ne, ta bude znovu fantastická. V tomhle směru mě pohárové derby nadchlo. Bylo vidět, že oba týmy včetně fanoušků přikládaly zápasu obrovskou váhu, přesně takhle by to mělo být. Pořád totiž říkám, že pohár by měl být stejně důležitý jako liga. A co bude v neděli jiné? Trochu se obávám, aby to nesklouzlo k tvrdším zákrokům, aby se hráči nesoustředili spíš na válku než na fotbal. Strašně bych si přál, aby udrželi stejnou koncentraci jako ve středu. Pokud ano, bude to zas výborný fotbal."

V případě výhry Sparty ano

"V první řadě chci říct, že oba týmy se mohou opřít o nesmírně kvalitní kádr. Mají 25 hráčů připravených kdykoliv nastoupit, což je hrozně důležitá věc. Pokud ale Sparta zvítězí, ligu povede už o sedm bodů a dotáhne to k titulu. A to i když do konce soutěže bude zbývat nějakých dvanáct kol. Když totiž vidím současnou sílu Sparty, v případě nedělního vítězství si podle mě titul utéct už nenechá."

Martin Frýdek st. (bývalý hráč Sparty)

Sparta, je v lepší herní pohodě

"Věřím, že zase vyhraje Sparta. Je určitě v lepší herní pohodě i v lepším psychickém rozpoložení. Navíc Sparta hraje doma. Bude skvělá atmosféra a Sparta tam potvrdí pohárovou výhru z Edenu. Myslím, že i tam byla lepší a fotbalovější. Věřil jsem i za stavu 0:2, že s tím utkáním může něco udělat."

Jsem zvědavý, zda bude hrát Olatunji

"Oba týmy teď jedou ve vražedném zápasovém tempu, ale platilo i za nás, že jsme raději hráli. V sestavách se ale právě proto dají čekat změny. Ve Spartě nemůže hrát Zelený, čekám, že se vrátí do branky Vindahl. Oba týmy mají široké kádry a kluci z lavičky čekají na svou šanci. Uvidíme, jak dopadne Olatunji. V Edenu byl po první půli na vystřídání, pak se chytil a dal dva důležité góly. Je tam možnost prostřídání s Kuchtou. Co se týče taktiky, tak si nemyslím, že by ani tohle ligové derby bylo nějak svázané. Spartu požene narvaná Letná do útoku."

Nerozhodne

"Možná může trochu napovědět, ale určitě nerozhodne. V tomhle je skvělý tříbodový systém, kdy dvakrát někdo remizuje, soupeř dvakrát vyhraje a hned třeba stáhne čtyři body. Do konce ligy je hodně zápasů, je tam nadstavba. Navíc na někoho může přijít krize. Podívejte se na Slavii. Ta teď nehraje v takové pohodě. Trápila se s Jabloncem, remizovala ve Zlíně a ani proti Pardubicím to nebylo kdovíjaké. Přitom byly doby, a neříká se mi to jako sparťanovi snadno, hrála fakt dobře. Věřím, že to Sparta doma zvládne a vyhraje."

Ivo Ulich (bývalý hráč Slavie)

2:2

"Já tipuji remízu. Podle mě to bude 2:2."

Snad to nebude holomajzna

"Atmosféra bude podobná, určitě bude vyprodáno se skvělou kulisou. Uvidíme, jestli to bude nervózní, protože půjde o hodně. Snad to neublíží fotbalu a snad všichni udrží nervy na uzdě a nebude z toho holomajzna. Bohužel si ale myslím, že to hrozí. Každopádně rád budu věřit tomu, že se bude hrát skvělý fotbal se spoustou branek. A že vyhraje ten lepší!"

Je brzy

"Ještě je brzo. Do konce zbývá několik kol, další pak v nadstavbě. I kdyby Sparta vyhrála a na Slavii si udělala náskok sedmi bodů, stejně by dle mě nebylo rozhodnuto. Času a zápasů je do konce ještě hodně."

Roman Polom (bývalý hráč Sparty)

Sparta potvrdí formu

"Myslím si, že vyhraje Sparta. Zvládla pohárový zápas, což jí dodalo hodně sebevědomí. Myslím, že na to naváže a potvrdí rostoucí trend ve výkonnosti. V nohách má sice hodně těžkých zápasů, ale když vyhráváte, regeneruje se líp. Navíc tam bude podpora stadionu."

Hlavně co nejméně šarvátek

"Doufám, že bude podobný pohárovému derby co do herní kvality. Týmy budou chtít hrát odzadu a konstruktivně. Snad to bude mít spíše tento směr. Každopádně v neděli jde o mnohem víc. Myslím, že se to na obrazu hry odrazí. Oba týmy dělaly ve středu dost chyb, to už se dít nebude, bude to mnohem opatrnější. Hlavně ať je minimum šarvátek, ubližuje to oběma týmům."

Ne, nadstavba hraje velkou roli

"Před rokem Sparta na Slavii ztrácela dost bodů a dokázala to dohnat. Nadstavba hraje velkou roli. Do konce soutěže se může stát cokoliv, oba týmy ještě bojují v Evropě. Mohou přijít tresty, zranění, cokoliv. Řekl bych, že zápas nerozhodne o titulu, ale hodně napoví."

Josef Hušbauer (bývalý hráč Sparty a Slavie)

Sparta, ale možná by brala i bod

"Pohárové derby jsem tipoval, že vyhraje Slavia, to mi nevyšlo. Nyní bude větší výhoda na straně Sparty, která minulé derby otočila a ještě hraje doma. Myslím si, že by měla vyhrát. Ale Slavia jim to bude chtít vrátit, přistoupí k tomu jinak a podle mě by sparťané doma brali i bod, takže to bude hodně vyrovnané."

Bude to vyhecovanější a nervóznější

"Bude to více vyhecované, víc soubojové utkání. Ve středu šlo o pohár, který je ve vnímání obou týmů až na třetím místě. Liga je nejvíc. A podle toho k tomu oba týmy přistoupí. Určitě to bude nervóznější a oba tábory postaví to nejsilnější, co mají k dispozici. Už nebude žádné šetření sil."

Rozhodne nadstavba a výkony v Evropě

"Zápasů bude ještě dost. Kdyby nebyla nadstavba, tak věřím tomu, že Sparta už si nenechá utéct titul, ale tím, že tam bude ještě dost těžkých utkání, tak se to tak nedá říct. V případě sparťanské výhry by to bylo o sedm bodů. To je sice příjemný náskok, ale ne neztratitelný. Bude také záležet, kam v Evropě oba kluby dojdou, což by znamenalo další těžké zápasy navíc."