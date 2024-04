Plzeň – Slavia: Sešívaní bez výhry nad rivaly, Viktoria se nešetřila a nefaulovala

Nic nevypustila, sestavu nerotovala a podruhé v sezoně Plzeň porazila Slavii. Nedělní šlágr FORTUNA:LIGY patnáctou trefou v ligovém ročníku rozsekl záložník Pavel Šulc (23). Slávisté tak v základní části ligy nemají ani jeden skalp dvou velkých rivalů v boji o titul. Co dalšího utkání ukázalo?

Plzeň bez rotace

Bylo to velké téma – protočí Viktoria rapidně základní jedenáctku po úvodním čtvrtfinále s Fiorentinou, když v lize už o tolik nehraje? Experti se přikláněli k variantě, že se tak stane, což by mohlo nahrát Slavii. Ale opak byl pravdou. Trenér Miroslav Koubek sice posadil Matěje Vydru, Lukáše Hejdu a Cadua, kteří ve čtvrtek hráli, ale také v sestavě nechal zbytek týmu. Na Západočeších vložený zápas nebyl znát. Slávistům se vyrovnali. Navíc to byli hosté z Prahy, kteří nestíhali a pouštěli se víc do faulů. Na nedovolené zákroky vyhrála Slavia 16:6.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Slavia bez výhry nad rivaly

Nevyhrát ani jednou nad Spartou a Plzní v základní ligové části? V případě Slavie dlouhá léta nevídaný jev. Naposledy se to celku z Vršovic stalo před deseti lety v ročníku 2013/14. A nyní se historie opakuje – po nedělní prohře (již v druhé v sezoně proti Plzni) je zřejmé, že slávisté po 30. kole nebudou mít ani jednu výhru nad největšími rivaly v boji o titul. Se Spartou má Slavia navíc prohru v MOL Cupu.

Bilance Slavie proti Spartě a Plzni 2023/24: 0-2-2

Rozhovor s Jindřichem Trpišovským

Pozápasový rozhovor Jindřicha Trpišovského pro O2 TV Sport po prohře s Plzní. O2 TV Sport

Disciplinovaná Plzeň

Jak už bylo řečeno – Slavia vyhrála na nedovolené zákroky 16:6. Zajímavé ovšem je, že všechny fauly domácí výběr spáchal v prvním poločase. Během druhé půle Plzeň neudělala ani jeden, zatímco hostující hráči jich napáchali deset. Pro Viktorii to bylo již potřetí v sezoně, co se dostala pod 10 faulů na zápas. Naposledy se jí to povedlo v utkání proti Mladé Boleslavi (1:1), kde spáchala také jen šest faulů.

Rozjetý Šulc

Prosadil se proti Spartě a nyní sestřelil i Slavii. První branka mu nebyla uznána po přezkumu u videa kvůli ruce, druhá dělovka už platila a Pavel Šulc svým patnáctým gólem rozhodl o třech bodech. Byla to pro něho již čtvrtá vítězná branka v této ligové sezoně. Více má ve FORTUNA:LIZE už jen sparťan Veljko Birmančevič. Šulc se tím opět vrátil na dělenou první příčku se slávistou Václavem Jurečkou.

Rozhovor s Pavlem Šulcem

Pozápasový rozhovor Pavla Šulce po výhře nad Slavií pro O2 TV Sport. O2 TV Sport

Sparta zpátky v čele

Po domácí ztrátě před týdnem přišla Sparta o průběžné první místo. A výrazně potřebovala pomoct od Plzně, aby mohla pomýšlet na návrat. Po nedělním šlágru je vše při starém – Slavia ztrácí na městského rivala dva body a do konce základní části FORTUNA:LIGY zbývají už jen dvě kola. Sparťané mají doma Baník a následně jedou do Olomouce. Slávisté přivítají v Edenu Olomouc a končí v Hradci Králové. Kdo po těchto zápasech skončí na prvním místě, získá výhodu konání derby v domácím prostředí.